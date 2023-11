Home

17 Novembre 2023

Livorno 17 novembre 2023 – Danza, a Livorno le audizioni per entrare nella Royal Ballet School di Londra

La Royal Ballet School di Londra torna in Italia a Novembre con il tradizionale stage e audizione, un ciclo di lezioni di danza classica impartite con il loro inconfondibile stile inglese che precedono l’audizione vera e propria.

L’evento si terrà in due città, Livorno e Roma, a Livorno nella sede dell’ente organizzatore, A.E.D. Associazione Europea Danza nei giorni 18 e 19 novembre mentre a Roma l’accoglienza sarà affidata a La Maison Accademia di danza il 21 novembre.

La commissione sarà composta dal nuovo international artistic manager, Rachael Hunt e da Paul Lewis docente di tecnica classica, pilastro dell’offerta formativa della celebre accademia londinese.

Rachael Hunt si è formata alla Royal Ballet School e ha ballato come solista con l’English National Ballet e il Dutch National Ballet prima di insegnare alla English National Ballet School e alla Central School of Ballet.

Appena nominata Rachael ha dichiarato:

“È un onore assoluto ricevere l’offerta di questo ruolo di manager internazionale della danza presso la Royal Ballet School, scuola all’avanguardia nella formazione di giovani ballerini. La nostra è una accademia unica e iconica, guidata per molti anni da una leggenda delle arti dello spettacolo. Sono entusiasta di far parte di questo viaggio e non vedo l’ora di preparare per un futuro di successo questi incredibili studenti”.

Paul Lewis ha iniziato a ballare all’età di 10 anni, studiando con Leo Kersley. Successivamente si è unito alla Legat School e alla Royal Ballet School prima di intraprendere la sua carriera professionale con il Northern Ballet Theatre nel 1984.

Nel suo primo anno da professionista ha ballato Florestan pas de trois nella Bella Addormentata nel Bosco e Lisandro in Sogno di una notte di mezza estate di Robert De Warren. Nel 1985 entra a far parte del Royal Ballet of Flanders come solista junior.

Lì ha ballato The Teacher in The Lesson di Fleming Flindt oltre a ruoli di George Balanchine, Jiri Kylian, Auguste Bournonville, Violette Verdi e Valerie Panov. Paul è tornato al Northern Ballet Theatre nel 1989 come solista. Ha interpretato molti ruoli per Christopher Gable, tra cui Hilarion in Giselle e Rothbart in Il lago dei cigni.

Paul è entrato a far parte dell’English National Ballet nel 1992 ed è stato rapidamente promosso a solista. Ha ballato Tebaldo in Romeo e Giulietta di Rudolph Nureyev e molti altri ruoli nel repertorio della compagnia.

Ha anche interpretato il ruolo di Rothbart per Il lago dei cigni di Derek Deane “a tutto tondo” e sebbene abbia lasciato la compagnia nel 1999 per intraprendere la carriera di insegnante, Paul è tornato molte volte come artista ospite e insegnante della compagnia.

Paul ha insegnato alla Central School of Ballet nel 2005, all’ English National Ballet School. Ha insegnato negli Stati Uniti, in Giappone, due volte alla Yorkshire Ballet Summer School e come insegnante ospite alla Paris Opera Ballet School nell’ottobre 2015. Paul è tornato alla Royal Ballet School come insegnante maschile del primo anno nel novembre 2013. Per ulteriori informazioni: www.aed.dance

