Danza e coreografie, Arabesque fa incetta di premi a Sanremo

24 maggio 2019

Livorno – “Sanremo Dance Award 2019” per il Centro Studi Danza Arabesque e i suoi ballerini sul palco del Teatro del Casinò Municipale alla XVII° edizione del Premio nazionale “Danzare per la Vita 2019”, organizzato con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di San Remo a favore dell’Unicef.

L’ambito trofeo, per il quale contribuisce anche il voto da casa da parte di chi ha seguito la diretta streaming, è giunto dopo i prestigiosi risultati della sera precedente che ha visto esibirsi e confrontarsi numerose scuole provenienti da tutta Italia, osservate e valutate da una prestigiosa giuria riconosciuta in ambito internazionale composta dai ballerini e coreografi Bill Goodson e Maurizio Tamellini e dalla Presidente Unicef Sig.ra Colomba Tirari.

Danza Contemporanea, Moderna ed Hip Hop le discipline portate in scena dalla scuola con le quali ha ricevuto il Primo Premio nella Contemporanea con la coreografia TIDEL WAVE di Lisa Simoncini, ancora il Primo Posto nella Categoria Hip Hop con STATUS di Marco Pasqualetti ed infine il Secondo Posto con OUT OF THE SEASON di Marco Portoghese.

Oltre al “Sanremo Dance Award 2019” sono state assegnate agli allievi importanti borse di studio per “Salerno Danz’Amare”, per “Gravina in Danza” e la prestigiosa e ambitissima Borsa di Studio per 3 Settimane di Studio a Los Angeles.

Un grande successo, quindi, per la scuola livornese diretta da Nicoletta Papetti che a giudizio della giuria si è distinta per il miglior lavoro d’insieme, amalgamando ad un ottimo disegno coreografico un corposo contenuto tecnico.