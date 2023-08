Home

Cronaca

Disabilità

Danza e movimento un laboratorio gratuito per disabili, familiari e caregiver, aperte le iscrizioni a “Sulla nostra pelle”

Disabilità

9 Agosto 2023

Danza e movimento un laboratorio gratuito per disabili, familiari e caregiver, aperte le iscrizioni a “Sulla nostra pelle”

Livorno 9 agosto 2023 – Danza e movimento un laboratorio gratuito per disabili, familiari e caregiver, aperte le iscrizioni a “Sulla nostra pelle”

Call aperta a persone con qualunque tipo di disabilità e familiari / caregiver / amic* delle stesse, interessati a intraprendere un percorso laboratoriale gratuito volto a creare un rapporto unico e personale con il movimento, il tempo, lo spazio e la propria voce.

Non è richiesta alcun tipo di esperienza pregressa.

Gli incontri saranno due a settimana a partire da metà settembre, per culminare nella realizzazione di una performance finale prevista per fine novembre / inizio dicembre 2023 nella cornice del Deep Festival.

La call e il laboratorio fanno parte del progetto LINEE CONTINUE sulla nostra pelle nato dalla collaborazione tra l’associazione NINA ETS e LU.MA.CA odv e sostenuto dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il seme per questa collaborazione tra NINA e l’associazione LU.MA.CA, è stato piantato ad agosto dello scorso anno con

Sulla nostra pelle, cinque gesti per il futuro – una performance, anch’essa frutto di laboratori tenuti da Valrosso, presentata al Mascagni Festival 2022.

Il sostegno ottenuto da Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali darà a NINA e LU.MA.CA l’opportunità di donare gratuitamente delle esperienze che possano essere, al di là dell’arte, arricchenti dal punto di vista umano per la comunità.

Oltre alla call e ai laboratori infatti, il progetto prevederà anche conferenze e tavole rotonde con studiosi e ricercatori esperti del tema, apertura dei laboratori alla cittadinanza e attività performative in città.

Il laboratorio sarà tenuto da Davide Valrosso; coreografo, danz’autore, performer, artista e formatore, direttore artistico e fondatore di NINA ETS e coordinatore del progetto INCUBATORE per futuri coreografi, entrambi sostenuti dal MiC.

“Nel mondo della danza, negli ultimi anni, sono nati molti progetti attorno al tema della disabilità, con particolare attenzione rivolta a persone con disabilità fisiche.

Abbiamo deciso di spingerci oltre, aprendo i nostri laboratori anche a disabilità cognitive e intellettuali, con l’ambizione di contribuire allo scardinamento dei canoni non solo estetici, ma anche emotivi ed esperenziali della danza e del movimento.

Le pratiche e il lavoro saranno impostate in modo tale che; ciascun partecipante possa mettersi in contatto, a un livello intimo e soggettivo, con la propria felicità e i propri bisogni, per poi confluire in un corpo collettivo composto da tante soggettività uniche e specifiche che insieme, daranno vita a una performance.” – queste le motivazioni che hanno spinto l’artista a indire la call.

Iscrizioni entro il 10 settembre 2023 – inviare un’email a promozione.valrosso@gmail.com, o scrivere su WhatsApp al 333 4191962 (Marianna).

Il testo della call, consultabile anche sul sito di NINA a questo link: https://associazionenina.it/call-linee-continue-sulla-nostra-pelle/

Il progetto di LU.MA.CA odv in collaborazione con NINA ETS è stato realizzato grazie al sostegno di:

Regione Toscana, e approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana.

“LINEE CONTINUE | sulla nostra pelle” ha il partenariato di Capire un H e ANFFAS Onlus Livorno, il supporto di mo-wan teatro, Associazione Culturale SPAZIO, Belforte sas, La Casina di Alice sas, Haze, Immersiva Srl, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Zona Distretto Livornese Azienda USL NordOvest, Comune di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin