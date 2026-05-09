Home

Cronaca

Danza sportiva, Salvetti riceve l’11enne Asya Belghith

Cronaca

9 Maggio 2026

Danza sportiva, Salvetti riceve l’11enne Asya Belghith

Livorno, 9 maggio 2026 Danza sportiva, Salvetti riceve l’11enne Asya Belghith

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto nella Sala delle Cerimonie la giovanissima ballerina di Cha Cha Cha, Asya Belghith, che a soli 11 anni ha portato il nome di Livorno sul podio più prestigioso del mondo della danza sportiva.

Asya vive a Livorno, ma si allena a Donoratico alla scuola di danza di Sara Di Vaira. Recentemente ha letteralmente dominato al leggendario Blackpool Junior nel Regno Unito, conquistando ben sei trofei e tre medaglie ai Campionati Europei (WDC Amateur League European Dance Championships), distinguendosi come miglior ballerina di Cha Cha Cha della sua categoria.

Il Sindaco si è complimentato con lei e le ha donato un gagliardetto della città di Livorno.