Cronaca 9 Maggio 2026

Danza sportiva, Salvetti riceve l’11enne Asya Belghith

Livorno, 9 maggio 2026 Danza sportiva, Salvetti riceve l’11enne Asya Belghith

Danza sportiva, Salvetti riceve l'11enne Asya BelghithIl sindaco Luca Salvetti ha ricevuto nella Sala delle Cerimonie la giovanissima ballerina di Cha Cha Cha, Asya Belghith, che a soli 11 anni ha portato il nome di Livorno sul podio più prestigioso del mondo della danza sportiva.

 

Asya vive a Livorno, ma si allena a Donoratico alla scuola di danza di Sara Di Vaira. Recentemente ha letteralmente dominato al leggendario Blackpool Junior nel Regno Unito, conquistando ben sei trofei e tre medaglie ai Campionati Europei (WDC Amateur League European Dance Championships), distinguendosi come miglior ballerina di Cha Cha Cha della sua categoria.

 

Il Sindaco si è complimentato con lei e le ha donato un gagliardetto della città di Livorno.

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