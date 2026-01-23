Home

Dario Ballantini a Livorno: incontro con l’artista per il finissage della mostra “Il cosmo esistenziale”

23 Gennaio 2026

Dario Ballantini a Livorno: incontro con l’artista per il finissage della mostra “Il cosmo esistenziale”

Un appuntamento culturale di rilievo è in programma a Livorno nei prossimi giorni. Protagonista sarà Dario Ballantini, celebre volto del mondo dello spettacolo ma anche artista visivo di grande sensibilità, attualmente in mostra presso Studio 74, il nuovo spazio di arte contemporanea della Galleria Fidanda.

La mostra, intitolata “Il cosmo esistenziale”, è stata inaugurata lo scorso dicembre riscuotendo un notevole successo di pubblico: numerosi visitatori hanno affollato la galleria per ammirare le opere esposte e incontrare personalmente Ballantini, confermando l’interesse e la curiosità che il suo percorso artistico continua a suscitare.

In occasione del finissage, giovedì 29 gennaio alle ore 17.30, Studio 74, in via Leonardo Cambini 30, ospiterà un incontro aperto al pubblico pensato come un momento di dialogo diretto con l’artista. Non una semplice chiusura di mostra, ma un’occasione di confronto e partecipazione: i visitatori potranno conoscere da vicino Ballantini, approfondire il senso delle sue opere e porgli domande in un clima informale e coinvolgente.

L’iniziativa si inserisce nel solco di una proposta culturale che punta a rendere l’arte accessibile e viva, favorendo l’incontro tra artista e pubblico e valorizzando spazi contemporanei come Studio 74, sempre più punto di riferimento per la scena culturale cittadina.

Gli organizzatori si aspettano una grande affluenza, in linea con quanto avvenuto durante l’inaugurazione della mostra, segno di un interesse autentico verso il lavoro artistico di Ballantini e verso eventi capaci di unire riflessione, dialogo e presenza attiva del pubblico.

