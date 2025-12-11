Home

Dario Ballantini in mostra con “Il cosmo esistenziale”

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025 Dario Ballantini in mostra con “Il cosmo esistenziale”

Opening: venerdì 12 dicembre 2025, ore 18:00

STUDIO 74 presenta Il cosmo esistenziale, mostra personale di Dario Ballantini (Livorno, 1964) che sarà inaugurata in Via Leonardo Cambini 30, a Livorno, venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18.00.

L’esposizione, visitabile sino a sabato 17 gennaio 2026, nasce dalla natura istintiva e visionaria dell’artista, non solo un ritorno alle origini ma un nuovo punto di partenza.

Nei lavori esposti, l’intuizione gestuale si fonde con la profondità emotiva: volti smaterializzati, sagome deformate, presenze che sembrano orbitare attorno a un nucleo invisibile.

L’espressività di Ballantini non è mai mera deformazione, ma ricerca di una verità che abita sotto la superficie, un tentativo di catturare lo scompiglio e la forza vitale dell’esistenza.

Il cosmo esistenziale è quindi un viaggio dentro e fuori l’uomo: un universo pittorico che ricorda come ogni identità sia un sistema in perenne mutazione, un campo gravitazionale di paure, slanci, memorie e metamorfosi.

La mostra propone al pubblico un confronto diretto con questo “cosmo interiore”, invitandolo a perdersi nelle sue orbite e a trovare nuove traiettorie.