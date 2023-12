Home

Dario Fornaciari è il nuovo attaccante della Pro Livorno Sorgenti

Calcio

9 Dicembre 2023

Dario Fornaciari è il nuovo attaccante della Pro Livorno Sorgenti

Livorno 9 dicembre 2023 – Dario Fornaciari è il nuovo attaccante della Pro Livorno Sorgenti

Con l’apertura della sessione invernale del mercato dei Dilettanti, la Pro Livorno Sorgenti comunica la sua prima operazione in entrate:

nel reparto offensivo della Prima squadra arriva Dario Fornaciari.

Attaccante livornese classe 2000, Fornaciari arriva dalla Geotermica, formazione che i biancoverdi affronteranno domenica 10 dicembre 2023 nel quadro della quattordicesima giornata in Eccellenza girone A.

Dopo i trascorsi nel settore giovanile del Livorno Calcio, Dario Fornaciari ha collezionato esperienze in serie D a Ponsacco e Seravezza, nonché in Eccellenza con Atletico Piombino e Armando Picchi e in Prima Categoria con la casacca dell’Acciaiolo.

Fornaciari può adattarsi sia da seconda punta che da attaccante esterno, dando così più soluzioni al tecnico Federico Bandinelli. In uscita, invece, la Pro Livorno Sorgenti comunica di aver liberato l’attaccante Andrea Caliò, a cui augura un buon proseguimento di carriera

