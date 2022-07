Home

Dario Mazzantini saluta la Pallacanestro Don Bosco, direzione Piombino

21 Luglio 2022

Livorno 21 luglio 2022 – Dario Mazzantini saluta la Pallacanestro Don Bosco, direzione Piombino

Sale di categoria Dario Mazzantini, uno dei giovani virgulti che tanto hanno fatto bene la scorsa stagione, sia con la C Gold, con cui ha conquistato la salvezza, sia con l’Under 19 Eccellenza, salendo sul gradino più basso del podio alle finali nazionali di Ragusa.

Dario la prossima stagione vestirà la casacca di Piombino, in Serie B, ricevendo il testimone dal fratello Saverio, fino alla scorso maggio protagonista con la compagine del Golfo.

Un salto di qualità più che meritato per il giovane Mazzantini, come ben raccontano le cifre dell’ultimo campionato di Serie C Gold, nel quale è andato in doppia cifra quanto a punti realizzati, infilandone 10,9 ad uscita.

A Dario un affettuoso in bocca al lupo per la nuova avventura da parte di tutto lo staff della Pallacanestro Don Bosco, nella certezza che porterà sempre nel cuore il rossoblu della nostra società.

