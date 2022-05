Home

Dark Kitchen torna nelle mani di Gonnelli, il tribunale ribalta la sentenza e condanna gli ex soci

15 Maggio 2022

Livorno 15 maggio 2022 – Dark Kitchen torna nelle mani di Gonnelli, il tribunale ribalta la sentenza e condanna gli ex soci

Tutto è iniziato un mese e mezzo fa quando, il locale Dark Kitchen Italia che confeziona cibo tramite delivery (dal sushi agli hamburger) in via Cairoli a Livorno su sentenza di un giudice tornava nelle mani degli ex soci

Due dei tre soci della società posta in liquidazione chiedono di diventare custodi cautelari del ramo di azienda Dark Kitchen Italia e lo ottengono con la sentenza del 1° aprile emessa dal tribunale delle imprese di Firenze

In data 13 maggio il tribunale emette una nuova sentenza a favore di Simone Gonnelli e dei suoi due soci Michele Bardi e Leonardo Marradini. Il sequestro giudiziario di Dark Kitchen Italia viene revocato

Gonnelli dichiara: “io e miei soci siamo veramente soddisfatti di come il caso si sia evoluto e del corso che ha preso la giustizia restituendoci il ramo d’azienda

Adesso dopo aver messo in ferie pagate per un mese e mezzo i nostri dipendenti, non vediamo l’ora di rimetterci al lavoro e di tornare operativi al 100%

Dobbiamo ancora riprendere possesso dei locali e valutare lo stato dell’arte delle attrezzature e di quanto lasciato dai custodi.

In questo tempo trascorso tra la prima sentenza e la seconda, sono state anche cambiate le serrature, dobbiamo quindi farci consegnare le chiavi per accedere all’attività e riavere materialmente quello che ci era stato tolto con la sentenza del 1° aprile

Il giudice ci ha dato ragione condannando gli ex soci al risarcimento delle spese legali e forti di questa nuova sentenza, a questo punto valuteremo anche l’eventuale richiesta di un risarcimento danni.

Un risarcimento per aver tenuto chiusa l’azienda per un mese e mezzo con i dipendenti (come già detto prima) in ferie pagate”

