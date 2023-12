Darsena Europa, Ente Parco: «Deve rispettare i pareri ambientali, come evidenzia anche la Regione»

Home

15 Dicembre 2023

Livorno 15 dicembre 2023 – Darsena Europa, Bani: «Deve rispettare i pareri ambientali, come evidenzia anche la Regione»

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non ha ancora pubblicato ufficialmente il provvedimento della valutazione di impatto ambientale per la Darsena Europa, ma il presidente della Commissione Via e Vas ha dichiarato che è positivo con prescrizioni.

«Fin dall’inizio del mio insediamento mi sono interessato alla vicenda della Darsena Europa ed alle preoccupazioni emerse per l’impatto ambientale.

Un’attività che ha visto l’emissione da parte degli uffici del Parco di un primo parere tecnico a marzo, sulla base del quale sono state elaborate importanti integrazioni al progetto. – Dichiara Lorenzo Bani presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli che prosegue; – A novembre un nostro nuovo parere tecnico ha evidenziato come l’ultima versione della ‘Darsena Europa’ abbia recepito numerosi rilievi mitigando le criticità evidenziate dal Parco, ma che permangono alcune problematiche che vanno risolte sia per quanto riguarda l’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, sia per quanto riguarda la costa in particolare per il litorale di Calambrone dove verrà realizzato il sabbiodotto antierosione».

«La Regione Toscana ha recepito i pareri del Parco, in particolare con l’ultimo pronunciamento si è dichiarata favorevole al progetto per quanto riguarda la coerenza degli strumenti urbanistici, ma ha ricordato che devono essere rispettate le indicazioni ambientali e di sicurezza emerse dall’interpellanza di vari soggetti titolati tra cui il Parco» continua Bani.

«È stata inoltre proposta al Ministero l’istituzione di un osservatorio ambientale che possa continuare a monitorare il progetto sia nella fase di ideazione sia nella fase di realizzazione.

Non siamo pregiudizialmente contrari alla Darsena Europa, ma chiediamo che rispetti le condizioni ambientali che come Parco abbiamo evidenziato. Il Presidente del Parco conclude. Ci riserviamo di esprimere una nuova valutazione una volta pubblicato il quadro prescrittivo della VIA e verificata la rispondenza alle nostre osservazioni»

