Darsena Europa, concluso in anticipo un passaggio chiave dei lavori

Cronaca

27 Dicembre 2025

Livorno 27 dicembre 2025

Darsena Europa, completato in anticipo lo spostamento della precarica

Si è conclusa con sette giorni di anticipo sul cronoprogramma l’operazione di spostamento della precarica della Darsena Europa, con il raggiungimento dell’occupazione dell’ultimo lotto lato mare. A darne comunicazione è il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, che ha sottolineato l’importanza strategica del risultato ottenuto.

Lo spostamento della precarica rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per l’avanzamento dell’opera. L’intervento consente infatti al terreno di assestarsi in modo controllato, creando le condizioni necessarie per la successiva realizzazione delle opere definitive previste dal progetto.

Il rispetto dei tempi, e in questo caso l’anticipo rispetto alle scadenze programmate, assume un valore che va oltre l’aspetto operativo. Come evidenziato dal prefetto, la credibilità di una grande infrastruttura si costruisce attraverso risultati concreti, verificabili e con il rispetto degli impegni assunti, elementi decisivi anche per rafforzare la fiducia degli investitori.

La Darsena Europa si conferma un’opera strategica di rilevanza nazionale, di grande interesse per il Governo, per il porto di Livorno e per l’intero sistema logistico del Paese. Ogni avanzamento tangibile contribuisce a consolidare il percorso intrapreso e a rafforzare il ruolo dello scalo livornese nel panorama portuale italiano e internazionale.

Il prefetto Dionisi ha infine rivolto un ringraziamento al personale e ai dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale, così come alle aziende impegnate nel cantiere, per il lavoro svolto con competenza, professionalità e senso di responsabilità.

