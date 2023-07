Home

Darsena Europa e infrastrutture ferroviarie, “l’ira” di Salvetti e Bonciani

8 Luglio 2023

Livorno 8 luglio 2023 –

Porto di Livorno, Salvini toglie 300 milioni di euro già stanziati per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari a supporto del porto di Livorno e del territorio regionale

Il Sindaco Luca Salvetti e l’Assessore al porto Barbara Bonciani esprimono la propria indignazione e il proprio sconcerto per la scelta scellerata del Ministro Salvini di sottrarre i 300 milioni già stanziati dal precedente esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie a supporto della darsena Europa Opera fondamentale per Livorno , la Toscana e l’intero Paese considerando che la Darsena Europa , per cui tale infrastruttura ferroviaria è funzionale, è un’opera commissariata , quindi di interesse nazionale .

Si tratta di un’Opera ferroviaria per cui ci sono impegni assunti e programmati e che non possono essere cancellati in questo modo insensato .

Salvetti:

‘Una scelta scellerata , incomprensibile che penalizza un intero territorio che può contare su tutte le infrastrutture necessarie per lo sviluppo economico, ma che necessita di un sistema infrastrutturale ferroviario necessario a dare gambe all’ampliamento a mare del porto , nell’ interesse dello scalo della città di Livorno del territorio di Collesalvetti , dell’area logistica retroportuale , ma anche dell’area vasta che comprende i territori di Pisa e Lucca

Una destra di governo che invece di pensare al bene del paese fa lo sgambetto alla città di Livorno

Bonciani:

‘vale la pena ricordare l’impegno che l’intero territorio , non solo con le istituzioni (regione , adsp mts ) ma anche con le associazioni datoriali Confetra e Confindustria aveva messo in campo con il mims e con Rfi per la copertura finanziaria di un’opera funzionale non solo alla città ma alla portualita italiana

Chiediamo al Ministro Salvini e al Governo un atto di responsabilità per il territorio e per il paese recedendo da questa decisione scellerata .

