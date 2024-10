Home

Cronaca

Darsena Europa, FI: Un Progetto Fondamentale per il Futuro Economico del Territorio, ma in Ritardo di Anni

Cronaca

9 Ottobre 2024

Darsena Europa, FI: Un Progetto Fondamentale per il Futuro Economico del Territorio, ma in Ritardo di Anni

Livorno 9 ottobre 2024 – Darsena Europa, FI: Un Progetto Fondamentale per il Futuro Economico del Territorio, ma in Ritardo di Anni

In merito alle recenti affermazioni del sindaco Salvetti sulle considerazioni del viceministro Rixi riguardo alla Darsena Europa, è necessario ribaltare il suo stupore e invitarlo a guardare oltre, con un approccio politico diverso e più lungimirante.

Come noto, l’attuazione del Piano Regolatore Portuale, presentato nel 2008, è in costante e preoccupante ritardo, in particolare su due componenti fondamentali: la Darsena Europa e la Stazione Marittima. Queste infrastrutture sono cruciali per lo sviluppo economico del territorio, ma i decennali ritardi nel loro avanzamento sollevano interrogativi su chi sia realmente responsabile. Il Sindaco Salvetti, che ora invoca la necessità di accelerare, è parte dell’apparato politico del PD che ha gestito il progetto fin dall’inizio, contribuendo ai rallentamenti.

Nel 2017, l’Autorità di Sistema ha rimodulato il progetto originale della Darsena Europa, riducendo gli investimenti previsti per la concessione ai privati sulla base di stime di movimentazione dei container non realistiche. In questo contesto, l’allora presidente della Regione Rossi assicurava che la Darsena sarebbe stata operativa nel 2022. Tuttavia, oggi, centinaia di milioni di euro messi a disposizione dalla Regione rimangono inutilizzati, e le difficoltà emergenti indicano una progettazione debole, incapace di affrontare le sfide legate a un’infrastruttura di tale importanza.

Il viceministro Rixi ha giustamente suggerito di mettere a reddito i piazzali già esistenti e ha messo in guardia sulle dinamiche di mercato e sulla concorrenza con altri scali italiani ed europei, che non hanno certo perso tempo con progettazioni sbagliate. Senza adeguati collegamenti ferroviari con i Corridoi europei, una volta completata l’opera, sarà difficile aumentare i flussi di traffico necessari per sostenere lo scalo e garantire la sostenibilità della Darsena stessa.

In conclusione, anziché investire in progetti poco sostenibili, come la Tranvia dei Navicelli, sarebbe opportuno concentrarsi su iniziative che possano realmente restituire competitività al territorio.

E’ evidente che il ritardo nel completamento della Darsena Europa è frutto di una gestione miope e poco strategica tenuta dal Pd in tutti questi anni.Serve un cambiamento radicale nell’approccio, in grado di portare a termine le infrastrutture necessarie per il territorio, e allo stesso tempo garantire che le piccole e medie imprese locali non vengano penalizzate.

E’ quanto dichiara Elisa Amato, Forza Italia Livorno