12 Febbraio 2026

Livorno 12 febbraio 2026 Darsena Europa, Franchi e Fossi (Pd): “Le istituzioni uniscano le forze. Il porto di Livorno è una leva strategica per lo sviluppo della Toscana”

«Sulla Darsena Europa è necessario abbassare i toni del confronto politico e riportare la discussione sul merito e sull’obiettivo comune: realizzare un’opera fondamentale per il futuro del porto di Livorno, dell’economia del territorio e dell’intera Toscana». Lo dichiarano Alessandro Franchi, consigliere regionale e segretario della Federazione del Partito Democratico di Livorno, ed Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd.

«La Darsena Europa – spiegano – non è un’infrastruttura qualunque, ma un investimento strategico che rafforza il ruolo di Livorno come hub logistico del Mediterraneo, capace di attrarre traffici, investimenti e nuova occupazione. È un progetto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto nel 2016 tra enti locali, Regione Toscana e Governo, sul quale sono state investite risorse importanti sia dalla Regione sia dallo Stato. Proprio per questo non ha senso alimentare oggi uno scontro politico che rischia solo di rallentarne la realizzazione».

«Serve piuttosto – proseguono Franchi e Fossi – unire le forze e lavorare con rapidità per completare la progettazione necessaria e garantire i finanziamenti mancanti per portare a termine la Darsena Europa, in particolare per il consolidamento della seconda vasca di colmata e per assicurare i collegamenti viari e ferroviari dell’opera con le principali infrastrutture di terra. Su questi passaggi è indispensabile operare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale, anche attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma che ridefinisca priorità, obiettivi e risorse».

«Il porto di Livorno è una risorsa centrale non solo per la costa, ma per tutta la Toscana: è un motore di sviluppo, innovazione e competitività, in grado di sostenere la crescita del sistema produttivo regionale e di rafforzare il posizionamento della nostra regione nei flussi commerciali internazionali», sottolineano.

«Per questo – concludono – l’obiettivo di tutti deve essere uno solo: portare a compimento la Darsena Europa nel più breve tempo possibile. Serve responsabilità da parte di tutte le istituzioni, a partire dal Governo, e un confronto politico all’altezza dell’importanza dell’opera e delle aspettative del territorio».

