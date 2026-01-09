Home

9 Gennaio 2026

Livorno 9 gennaio 2026 Darsena Europa, Franchi (PD): "Opera strategica per Livorno, ora servono risorse certe dallo Stato"

Un’infrastruttura destinata a segnare il futuro del porto di Livorno e dell’intero sistema logistico toscano. È questo il messaggio emerso dal sopralluogo compiuto nei giorni scorsi nello scalo labronico, promosso dal consigliere regionale del Partito Democratico Alessandro Franchi, insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni e alla vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop.

Alla visita hanno preso parte anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio e il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno Giovanni Canu, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato di avanzamento dei cantieri della Darsena Europa e delle principali infrastrutture portuali.

«Ho promosso con convinzione questa visita – ha spiegato Franchi – per vedere da vicino un’opera strategica e valutare concretamente il progresso dei lavori. Visitare l’area consente di comprendere fino in fondo la portata di un’infrastruttura che può cambiare il futuro del porto di Livorno e rafforzarne il ruolo di hub logistico del Mediterraneo».

Secondo il consigliere regionale, la Darsena Europa rappresenta il cuore di una più ampia area di sviluppo, fondamentale non solo per la competitività dello scalo labronico, ma anche per la crescita economica e occupazionale dell’intero territorio. Un progetto che, nelle intenzioni, è destinato a generare nuove opportunità di lavoro e a rendere Livorno sempre più centrale nei traffici marittimi e logistici internazionali.

Franchi ha poi sottolineato l’impegno della Regione Toscana, che sta investendo in modo concreto sull’opera, ma ha ribadito la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato. «È indispensabile – ha affermato – che anche il governo faccia la propria parte, con scelte chiare e risorse adeguate. In particolare servono finanziamenti certi per il consolidamento della seconda vasca di colmata e per garantire collegamenti viari e ferroviari efficienti con le principali reti di terra».

Un passaggio cruciale, quest’ultimo, per assicurare la piena funzionalità della Darsena Europa e il suo reale inserimento nei grandi corridoi logistici nazionali ed europei.

«Livorno e la Toscana non possono aspettare – ha concluso Franchi –. Infrastrutture moderne, efficienti e pienamente collegate rappresentano una condizione essenziale per lo sviluppo economico, per creare lavoro e per costruire il futuro della nostra regione».

