Home

Cronaca

Darsena Europa, Gariglio (AdSP): Fondamentale partire subito con i progetti di consolidamento della seconda vasca di colmata

Cronaca

21 Novembre 2025

Darsena Europa, Gariglio (AdSP): Fondamentale partire subito con i progetti di consolidamento della seconda vasca di colmata

Livorno 21 novembre 2025 Darsena Europa, Gariglio (AdSP): Fondamentale partire subito con i progetti di consolidamento della seconda vasca di colmata

Il presidente della Port Authority, Davide Gariglio: “Fondamentale partire subito con i progetti di consolidamento della seconda vasca di colmata e di completamento dei collegamenti viari e ferroviari”

Far partire la progettazione dei lavori di consolidamento della seconda vasca di colmata e di completamento dei collegamenti viari e ferroviari della Darsena Europa. Sono queste le priorità per il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, che è intervenuto stamani alla riunione della Cabina di Regia convocata dal prefetto Giancarlo Dionisi.

Dopo aver ringraziato il Prefetto per l’istituzione della Cabina (“che ha il pregio di coordinare gli attori interessati”), Gariglio ha evidenziato la necessità di realizzare l’opera nel suo complesso.

“Siamo ben consapevoli che i lavori stanno procedendo alacremente, merito dell’attività di coordinamento svolta dal commissario straordinario Luciano Guerrieri e da tutta la struttura dell’Autorità di Sistema Portuale” è la premessa del ragionamento sviluppato dal Presidente della Port Authority.

“Come da cronoprogramma, entro giugno 2027 avremo il consolidamento della prima vasca, mentre entro ottobre 2030 termineranno i lavori di dragaggio e di realizzazione delle dighe foranee.

Nelle more del completamento di questi interventi, diventa però necessario far partire quanto prima i progetti di fattibilità tecnico economica (PTFE) relativi al consolidamento della seconda vasca di colmata, al completamento dei collegamenti ferroviari e al prolungamento della FIPILI sino alla Darsena Europa” ha dichiarato il primo inquilino di Palazzo Rosciano, che ha aggiunto: “Prima saremo in grado di avere i progetti, prima riusciremo a conoscere il costo di queste opere, così da poter iniziare a individuare le fonti di finanziamento necessarie al loro avvio”.

Gariglio ha fatto sapere di aver raccolto dal commissario straordinario dell’opera, Luciano Guerrieri, la disponibilità ad accelerare le pratiche per preparazione delle procedure di affidamento dei PTFE. “Dobbiamo far partire assolutamente questi interventi, in modo da avere la Darsena Europa completamente realizzata” è l’appello che il primo inquilino ha rivolto al Commissario Guerrieri, non senza averlo ringraziato per il supporto fattivo.

Il presidente dei porti di Livorno e Piombino ha concluso l’intervento ricordando l’importanza strategica del nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, che in un prossimo futuro permetterà a tutti gli yacht e i superyacht dei cantieri della nautica presenti sul Canale dei Navicelli (che sfocia nel canale Scolmatore)di uscire direttamente e agevolmente in mare aperto. “Si tratta di un’opera fondamentale per la quale vanno trovati i soldi. Non è pensabile che l’operatività della Darsena Europa venga limitata da questa strozzatura. Dobbiamo muoverci in maniera determinata per reperire le risorse, facendo appello anche alla disponibilità espressa dal Ministro Matteo Salvini durante la sua visita in porto” ha concluso.

Darsena Europa, Gariglio (AdSP): Fondamentale partire subito con i progetti di consolidamento della seconda vasca di colmata