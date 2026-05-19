Darsena Europa, Gariglio: “In arrivo il decreto di nomina del commissario”
Livorno 19 maggio 2026 Darsena Europa, Gariglio: “In arrivo il decreto di nomina del commissario”
Nuovo passaggio istituzionale per la Darsena Europa, il grande progetto di espansione del porto di Livorno.
A fare il punto è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio, che conferma il proseguimento dell’iter secondo il cronoprogramma previsto.
«Darsena Europa sta proseguendo secondo quanto stabilito», ha dichiarato Gariglio.
Il presidente dell’Autorità Portuale ha poi annunciato l’imminente ufficializzazione della nuova figura commissariale. «Oggi dovrebbe arrivare il decreto ufficiale di nomina del nuovo commissario».
L’incarico sarà affidato al prefetto Giancarlo Dionisi. «Da quel momento il prefetto Dionisi sarà a tutti gli effetti il commissario in carica».
La nomina rappresenta un nuovo tassello nel percorso amministrativo e operativo della maxi opera destinata a ridefinire il futuro del porto livornese.