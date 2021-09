Home

Cronaca

Darsena Europa, Gazzetti e De Robertis (Pd): “Opera fondamentale per Livorno e la Toscana”

Cronaca

30 Settembre 2021

Darsena Europa, Gazzetti e De Robertis (Pd): “Opera fondamentale per Livorno e la Toscana”

Darsena Europa, Gazzetti e De Robertis (Pd): «Opera fondamentale per Livorno e la Toscana. Bene le novità annunciate in queste ore: inviteremo il Presidente Guerrieri in audizione in Commissione Infrastrutture per approfondirle insieme»

Livorno 30 settembre 2021

I consiglieri regionali Lucia De Robertis e Francesco Gazzetti, presidente e componente della commissione Infrastrutture ribadiscono il sostegno al progetto ed annunciano un’audizione del presidente dell’Autorità portuale

«Ci crediamo da sempre: la Darsena Europa è un’opera strategica per il porto di Livorno, il retroporto di Collesalvetti e per lo sviluppo infrastrutturale, logistico e produttivo di tutta la Toscana a partire dalla Costa. Ecco perché apprezziamo e guardiamo con grandissimo interesse le novità annunciate oggi a Palazzo Rosciano, a Livorno, dal Presidente dell’Autorità Portuale Guerrieri su tabella di marcia del bando di gara per le opere marittime e le attività di dragaggio, e obiettivi del nuovo terminal container; novità che confermano anche l’importanza degli impegni assunti dalla Regione Toscana per il compimento del progetto a cui si aggiunge l’attenzione di Governo e Parlamento. La realizzazione della Darsena Europa rappresenta per noi una priorità non solo per il sistema portuale ma per la capacità attrattiva dell’intero territorio toscano. Una convinzione manifestata non soltanto a parole ma con atti e voti espressi in Consiglio Regionale ed in Commissione Infrastrutture che negli anni passati, in alcuni passaggi, sono serviti anche a difendere questa opportunità da chi addirittura sembrava osteggiarla. Ed è per proseguire questo impegno che inviteremo Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in audizione in commissione Territorio, ambiente infrastrutture. Un passaggio che rientra nell’ambito del programma delle audizioni che la Commissione ha deciso di svolgere nel corso del suo mandato coinvolgendo soggetti la cui attività rientrano nelle materie di competenza della Commissione stessa. Sarà l’occasione per fare con Guerrieri, a cui va il merito di aver dato una poderosa e auspicata accelerazione all’intera vicenda, il punto sull’evoluzione del progetto Darsena Europa: un passaggio importante per approfondirne i dettagli e per avere elementi ed informazioni utili per continuare a sostenere con tutta la determinazione possibile un’infrastruttura importantissima per il futuro della Toscana, così come sottolineato in tutti i documenti di programmazione regionali frutto anche del dialogo e del fondamentale lavoro portato avanti insieme alle Istituzioni del territorio e confermato con tutta la sua autorevolezza dal Presidente Giani e dall’assessore Baccelli». È quanto dichiarano Francesco Gazzetti, consigliere regionali Pd e componente della commissione consiliare Territorio ambiente e Infrastrutture, e Lucia De Robertis consigliere regionale Pd e presidente della commissione Territorio, ambiente e infrastrutture.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin