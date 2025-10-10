Home

Politica

Darsena Europa, Gazzetti (PD): Questa opera viene realizzata nonostante Salvini ed il centrodestra

Politica

10 Ottobre 2025

Darsena Europa, Gazzetti (PD): Questa opera viene realizzata nonostante Salvini ed il centrodestra

Darsena Europa, Gazzetti (PD): Questa opera viene realizzata nonostante Salvini ed il centrodestra

Livorno 10 ottobre 2025

“Alla vigilia delle elezioni regionali vorrei ricordare, pacatamente e cordialmente, che senza i soldi della Regione Toscana niente di quello che oggi ha visto il Ministro Salvini in porto a Livorno sarebbe stato realizzato.

In più vorrei vorrei evidenziare che in questi anni, in Consiglio Regionale, la Lega e le altre forze del centrodestra non hanno MAI votato, ripeto MAI, votato a favore di un solo atto utile alla realizzazione della Darsena Europa.

Il Pd invece, a tutti i livelli, ha sempre difeso con le unghie e con i denti questo progetto ed io sono orgoglioso e fiero di averlo fatto in aula, in commissione e nell’attività politica condotta a livello nazionale e regionale grazie all’attenzione che la Segretaria nazionale Elly Schlein, il Segretario regionale Emiliano Fossi ed il nostro Presidente Eugenio Giani hanno sempre dedicato a questo tema.

Insomma si potrebbero anche dire che la Darsena Europa la stiamo realizzando nonostante Salvini ed il centrodestra. Sarebbe quasi da metterci una targa nella zona del cantiere. In attesa che questo avvenga ricordiamocelo al momento del voto”

E’ quanto dichiara il consigliere regionale Francesco Gazzetti (PD)