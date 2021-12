Home

Darsena Europa, Gazzetti (Pd): «Svolta decisiva verso la realizzazione dell’opera strategica per Livorno e la Toscana»

30 Dicembre 2021

Livorno 30 dicembre 2021

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, esprime soddisfazione per l’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi della Darsena Europa

«Darsena Europa è sempre più vicina!

È con grandissima soddisfazione e gioia che apprendo la notizia dell’aggiudicazione da parte dell’Autorità di sistema portuale, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa.

Il provvedimento, come leggo in una nota diffusa dell’Autorità Portuale, è stato firmato questo pomeriggio dal commissario Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta Macii e dal responsabile tecnico dell’opera, Ing. Enrico Pribaz.

Si tratta di un passaggio importantissimo e fondamentale e che vede gli interventi essere stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo composto da Società Italiana Dragaggi S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit S.r.l., per un importo di 377,4 milioni di euro.

E pensare che il bando di gara era stato pubblicato solo lo scorso 7 ottobre

Questo dà il senso del lavoro che la Presidenza Guerrieri sta mettendo in campo con una determinazione ed una capacità organizzative davvero straordinarie.

Voglio ringraziare Luciano Guerrieri per il suo impegno ma, permettetemi di dire, grazie al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è il primo, fondamentale, sostenitore di quest’opera che rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo e crescita per Livorno, il suo porto e la Toscana tutta.

Quella del Presidente Giani e della Regione Toscana è una vicinanza concreta e costante che si traduce con un sostegno a tutto campo con decisioni, atti e con un ingentissimo impegno finanziario che fanno della Darsena Europa, come ricorda spesso lo stesso Presidente Giani, una delle opere più importanti e prioritarie dell’intera legislatura regionale.

Un tratto emerso con forza anche durante la recentissima iniziativa promossa a Firenze dall’assessore regionale alle infrastrutture Baccelli e dedicata al PRIIM (Piano integrato infrastrutture e mobilità) e che ha visto la partecipazione anche dell’assessora all’ambiente, Monia Monni, e che fu aperta proprio dall’intervento del Presidente della Regione Giani.

Da parte mia sono felice e orgoglioso anche del lavoro che, da anni, stiamo portando avanti in Consiglio Regionale e che ha visto anche difendere e proteggere la Darsena Europa di freno o attacco, supportando questa straordinaria opportunità sia in aula che in Commissione Infrastrutture, adesso guidata dalla Presidente De Robertis, in strettissima collaborazione con le realtà del territorio; un lavoro adesso arricchito dal proficuo lavoro portato avanti con l’attuale Amministrazione Comunale.

Oggi per Livorno e la Toscana è un giorno di svolta importante che apre un varco verso la costruzione di un’infrastruttura che segnerà il futuro dei nostri territori».

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, a seguito dell’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi della Darsena Europa.



