Darsena Europa, Ghiozzi (Lega): “Scelta strategica separare carriere operative e gestionali”

12 Luglio 2025

Livorno 12 luglio 2025

Come avevo già preannunciato due mesi fa durante una comunicazione in consiglio comunale, il Governo si appresta a separare le carriere tra gestione del porto e conduzione dei lavori per la Darsena Europa. Le parole del viceministro Rixi al meeting di Assarmatori sono chiare ed inequivocabili: su tutte le opere infrastrutturali ci devono essere Commissari ad hoc; è stato così sulla diga di Genova e quindi lo sarà su Darsena Europa e su tutte le altre grandi opere dove le copetenze tecniche e specifiche non devono distogliere l’attenzione del Presidente dell’Autorità Portuale dalla gestione dello scalo che deve rimanere aperto in ogni condizione perchè è evidente come la nostra capacità logistica sia data dalla capacità dei nostri scali.

Da parte della Lega c’è massima fiducia nella persona di Davide Gariglio alla presidenza della nostra Authority e ci sarà stretta collaborazione sia a livello locale che negli altri ambiti istituzionali, al fine di garantire la massima efficienza dello scalo livornese; Gariglio è da considerarsi persona valida, di fiducia e stima da parte del Ministero dei Trasporti.

Ma i lavori della realizzazione della Darsena non possono più accettare distrazioni e devono essere conclusi nel minor tempo possibile, il Ministero si è trovato in situazioni costruite in maniera irrazionale con l’accumulo di cariche e quindi tutte le energie venivano indirizzate o verso le opere o sulla gestione degli scali compresi i rapporti con tutti i concessionari.

Pertanto riteniamo oggi come allora, che individuare un Commissario ad hoc per la realizzazione dell’opera Darsena, diverso dal Presidente di AdSP, sia fondamentale per dare un impulso diverso e una maggiore spinta per un lavoro strettamente dedicato al risultato da portare a casa nel minor tempo possibile. Livorno e la Toscana non hanno bisogno di strumentali e ridicoli lanci di sassi in mare per esibire sterili show elettorali capeggiati dal Governatore Giani e dal Sindaco Salvetti come purtroppo siamo stati costretti a vedere utilmamente, ma hanno bisogno di fatti che si concretizzeranno con la realizzazione della Darsena nel minor tempo possibile; ritengo che con le scelte del Ministro Salvini e del ViceMinistro Rixi siamo sulla strada giusta.

Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale e CapoGruppo Lega Comune di Livorno

