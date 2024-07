Home

15 Luglio 2024

Il presidente a Livorno per la firma dell’accordo finanziario fra la Banca europea degli investimenti e l’Autorità portuale

Livorno 15 luglio 2024 – Darsena Europa, Giani a Livorno per la firma BEI e AdSP. Accordo da 90milioni di euro

“E’ un altro passo importante che dimostra come a livello europeo abbiamo l’assoluta considerazione e il sostegno necessario all’intervento chiave della legislatura che sto guidando.

La firma di oggi fra l’Autorità Portuale e la Bei, garantisce altri 90 milioni per realizzare la Darsena Europa. Questo darà l’opportunità a Livorno di essere al centro delle vie marittime internazionali più rilevanti, infatti; un pescaggio dello scalo che passerà dai 12 metri attuali ai 20 metri del progetto.”

A dirlo il presidente Eugenio Giani oggi a Livorno in occasione dell’accordo di finanziamento del valore di 90 milioni di euro siglato oggi a Livorno da Gelsomina Vigliotti vice presidente della Banca europea per gli investimenti, e Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

Giani ha ricordato il massimo impegno che la Regione mette per la realizzazione della Darsena Europa con oltre 200milioni di euro.

“E’ evidente – ha concluso Giani- quanto per noi sia rilevante investire in un progetto così strategico che, attraverso il mare, assicura alla Toscana una grande prospettiva di crescita e rinascita per il futuro”