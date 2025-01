Livorno 9 gennaio 2025 Darsena Europa, Guerrieri: “l’interesse di MSC, Neri e Lorenzini conferma l’operato di AdSP”

Manifestazione di Interesse per la Darsena Europa da MSC con Neri e Lorenzini

La soddisfazione del presidente Luciano Guerrieri: “Confermato l’appeal del porto di Livorno e, in particolare, del progetto della maxi-opera”

“La manifestazione di interesse conferma l’appeal crescente del porto di Livorno e, in particolare, del progetto della Darsena Europa, capace di attirare un nuovo e qualificato consenso”. Il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri, commenta così la richiesta scritta dal numero uno del colosso armatoriale MSC, Gianluigi Aponte e, firmata anche dai gruppi Fratelli Neri e da Lorenzini & C, nella quale si chiedono informazioni di dettaglio sulla maxi opera.

“Siamo lieti dell’interesse che soggetti così qualificati hanno dimostrato di avere per un progetto che, ne siamo certi, aprirà a nuove prospettive di sviluppo non soltanto per il porto ma per tutto il territorio. La lettera conferma inoltre la bontà dell’operato dell’AdSP e di tutta la struttura commissariale, il cui lavoro svolto sino ad oggi è stato encomiabile” sottolinea Guerrieri, che aggiunge: “Nei prossimi giorni incontreremo il raggruppamento per parlare in dettaglio del progetto ma è inutile dire che la lettera ricevuta ci sprona ad accelerare ancora di più sulla realizzazione delle opere pubbliche”.

Il percorso è già stato avviato da tempo e a breve raggiungerà un nuovo importante giro di boa: “Nei prossimi giorni approveremo il progetto esecutivo consegnatoci a fine anno dal RTI affidatario: l’obiettivo è quello di avviare le opere pubbliche entro il primo trimestre del 2025” comunica Guerrieri.