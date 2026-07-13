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Cronaca

Darsena Europa, il Commissario Dionisi convoca la cabina di regia

Cronaca

13 Luglio 2026

Darsena Europa, il Commissario Dionisi convoca la cabina di regia

Livorno 13 luglio 2026

Darsena Europa: il 30 luglio convocata la Cabina di Regia. Il Commissario Dionisi: “Prosegue il lavoro di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte”.

Il Commissario Straordinario per la Darsena Europa, Prefetto Giancarlo Dionisi, ha convocato per il prossimo 30 luglio una riunione della Cabina di Regia, organismo di coordinamento istituzionale incaricato di monitorare l’avanzamento dell’opera.

Si tratta della prima riunione dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale e del nuovo Commissario Straordinario, e rappresenterà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle attività da programmare nei prossimi mesi.

L’ultima riunione formale della Cabina di Regia si è svolta nel mese di febbraio. Da allora, il confronto tra tutte le amministrazioni interessate è proseguito senza interruzioni attraverso costanti interlocuzioni istituzionali e tecniche. In particolare, il dialogo tra il Commissario Straordinario, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Davide Gariglio e gli altri soggetti coinvolti si è sviluppato in un clima di piena e proficua collaborazione istituzionale.

Nel corso della riunione saranno esaminati lo stato di avanzamento dei lavori, il rispetto del cronoprogramma, le eventuali criticità ancora aperte e le principali opere complementari, tra cui i collegamenti ferroviari e viari funzionali alla piena operatività della Darsena Europa.

«La Cabina di Regia costituisce un fondamentale strumento di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte», dichiara il Commissario Straordinario Giancarlo Dionisi. «L’obiettivo è verificare insieme l’avanzamento dell’opera, condividere le prossime priorità operative e rafforzare ulteriormente quella collaborazione istituzionale che rappresenta la condizione indispensabile per rispettare il cronoprogramma e realizzare nei tempi previsti un’infrastruttura strategica per Livorno, la Toscana e l’intero sistema logistico nazionale.»