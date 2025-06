“Darsena Europa: il mostro che minaccia la costa e il nostro futuro”, domani convegno aperto alla cittadinanza

Home

23 Giugno 2025

Un progetto mastodontico che rischia di compromettere in modo irreversibile l’equilibrio ambientale e sociale del litorale tra Pisa e Livorno.

Mercoledì 25 giugno alle ore 17:30, al Circolo Arci “Il Fortino” di Marina di Pisa (via della Sirenetta,6), si terrà un incontro pubblico per approfondire le criticità legate alla realizzazione della Darsena Europa; un’infrastruttura portuale di enormi dimensioni che solleva gravi interrogativi in merito a erosione costiera, perdita di biodiversità, inquinamento atmosferico, traffico di armi, impatti economici e scelte urbanistiche.

Interverranno:

Roberto Sirtori – Legambiente Pisa

Enzo Pranzini – Task Force Natura e Lavoro

Luca Ribechini – Attac Livorno / Livorno Porto Pulito

Emiliano Lubrano – Scrivania Autogestita di Informazione

Pierluigi D’Amico – La Città Ecologica

Tiziana Nadalutti – Attac Pisa / Una Città in Comune

Francesco Archibugi – Buongiorno Livorno

Modera: Fabiano Corsini, presidente del Circolo Il Fortino

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza: un’occasione per ascoltare, confrontarsi e organizzarsi per difendere insieme il nostro territorio e il futuro del litorale.