Darsena Europa: il Prefetto Dionisi sottolinea il valore strategico dell’opera e ringrazia Salvini e Rixi

20 Novembre 2025

Livorno 20 novembre 2025

Nel corso della riunione della Cabina di Regia dedicata alla Darsena Europa, il Prefetto di Livorno e Commissario Straordinario, Giancarlo Dionisi, ha ribadito l’importanza dell’intervento infrastrutturale per il futuro del porto e dell’intero territorio, ringraziando il Ministro Matteo Salvini e il Vice Ministro Edoardo Rixi per il sostegno assicurato al progetto.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte: Regione Toscana, Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale, Direzione Marittima, Direzione Interregionale delle Dogane, Ministero dell’Ambiente e i tecnici responsabili della progettazione e della realizzazione della Piattaforma Europa.

Un tavolo istituzionale che, secondo il Prefetto, si è svolto in un clima di piena condivisione con l’obiettivo di accelerare i lavori e rendere operative le prime aree già nelle fasi iniziali dell’opera.

Dionisi ha evidenziato come la Darsena Europa richieda non solo l’avanzamento delle opere marittime, ma anche la rapida realizzazione delle infrastrutture di collegamento: strade, ferrovie, aree retroportuali e sistemi digitali. Senza una rete moderna e integrata, ha spiegato, il nuovo terminal non potrà esprimere pienamente le sue potenzialità logistiche e produttive. Su questo fronte, secondo il Prefetto, il Governo ha confermato il massimo impegno.

Dal punto di vista operativo, l’iniziativa è considerata uno snodo decisivo per il futuro del porto di Livorno. Con i nuovi fondali, le banchine più lunghe e un terminal dedicato ai container, la Darsena Europa potrebbe consentire allo scalo di raggiungere e superare il milione di TEU movimentati, puntando nel medio periodo a un raddoppio dell’attuale capacità.

Oltre agli aspetti infrastrutturali, Dionisi ha posto l’accento sulle prospettive occupazionali: l’opera, infatti, secondo il Commissario, genererà centinaia di nuovi posti di lavoro diretti e un indotto significativo nei settori della logistica, dei servizi portuali, dei trasporti e dell’accoglienza. Una crescita che, nelle intenzioni del Prefetto, contribuirà a rafforzare l’intera area dal punto di vista economico e sociale.

Dionisi ha infine confermato il suo impegno nel portare avanti l’opera in qualità di rappresentante del Governo sul territorio e di Commissario Straordinario, definendo la Darsena Europa un intervento «capace di cambiare il futuro di Livorno e di rafforzare la competitività dell’Italia nel Mediterraneo».

