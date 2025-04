Home

Darsena Europa, inviati i documenti a TIL: trasparenza e interesse strategico per il porto di Livorno

3 Aprile 2025

Un nuovo passo avanti per la Darsena Europa. E’ stata ufficialmente trasmessa alla società TIL Investment Limited tutta la documentazione richiesta per la realizzazione e l’affidamento in concessione del futuro Terminal Container.

La comunicazione è avvenuta con l’ordinanza n.6, firmata dal presidente uscente e dalla vice commissaria Roberta Macii, e prevede la pubblicazione dei documenti sia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Commissario Straordinario che sull’albo online dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS).

Darsena Europa: un progetto strategico per il porto di Livorno

La decisione di pubblicare gli elaborati segue il Codice degli Appalti (art. 193, comma 2) e rappresenta non solo un passaggio formale, ma anche un’azione di sostanza. Secondo il presidente uscente, questo atto “sottolinea il riconoscimento tangibile della strategicità della Darsena Europa per il porto di Livorno”.

L’infrastruttura conferma il suo appeal internazionale, come dimostra l’interesse di MSC e la sua controllata TIL, che già a gennaio avevano avviato contatti con l’Autorità Portuale.

Tappe chiave del dialogo con MSC e TIL

7 gennaio 2024 : MSC, insieme ai partner locali Gruppo Neri e Terminal Lorenzini , annuncia il proprio interesse per la Darsena Europa .

27 gennaio 2024 : Primo incontro informale a Palazzo Rosciano tra i vertici dell’Authority e il direttore dell’area Mediterraneo di TIL, Paolo Maccarini .

24 febbraio 2024 : Arriva una manifestazione preliminare di interesse da parte di TIL.

[Data odierna]: L’Autorità trasmette ufficialmente la documentazione richiesta, rendendola accessibile online per garantire massima trasparenza.

Verso la realizzazione della Darsena Europa

La trasmissione dei documenti rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo della Darsena Europa, che punta a diventare un’infrastruttura centrale per il traffico container del Mediterraneo. Con l’attenzione di un player globale come MSC, il progetto si avvicina sempre di più alla sua concreta realizzazione.

