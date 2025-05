Home

21 Maggio 2025

Livorno 21 maggio 2025 Darsena Europa: “Non diventi un puzzle di concessioni, sevono scelte chiare e unitarie”

Il dibattito in corso sulla Darsena Europa e sulle richieste avanzate da alcuni operatori per l’assegnazione delle banchine riaccende i riflettori su una questione che va ben oltre gli equilibri interni al sistema portuale: è una partita strategica per l’economia della Toscana, del nostro paese e per il futuro industriale e occupazionale dell’intero territorio.

“La politica non può entrare nel merito delle scelte commerciali delle compagnie private – dichiara l’on. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia – ma ha il dovere di vigilare affinché ogni decisione che riguarda un’infrastruttura pubblica come la Darsena Europa sia fondata su criteri trasparenti, visione strategica e piena tutela dell’interesse collettivo.”

“Livorno non può permettersi soluzioni parziali o interventi disarticolati. La Darsena Europa è nata come progetto unitario e deve restare tale: un’infrastruttura capace di rendere il nostro scalo più competitivo, attrattivo, efficiente. Non un puzzle di concessioni, ma un motore integrato di sviluppo sostenibile.”

“Qualunque sia l’assetto gestionale che si definirà – prosegue Tenerini – sia esso ordinario o commissariale, serve un approccio lucido, equilibrato e soprattutto coerente con la visione di lungo periodo per il porto. Il tempo delle indecisioni è finito: ora servono scelte chiare.”

Forza Italia, conclude Tenerini, “continuerà a sostenere con forza le grandi opere strategiche per la costa toscana, a partire proprio dal potenziamento dello scalo livornese, che deve tornare al centro delle politiche nazionali sulla portualità. Il porto è una risorsa, non un campo di contesa. E come tale va trattato.”