11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025 Darsena Europa, PD: “Il Governo stanzi le risorse mancanti. Livorno non può aspettare oltre”

Darsena Europa, Alessandro Franchi, Emiliano Fossi e Marco Simiani (PD):

“Il Governo stanzi le risorse mancanti. Livorno non può aspettare oltre”.

«La Darsena Europa è l’opera strategica più importante per il futuro del

porto di Livorno e dell’intera economia toscana. È un’infrastruttura

decisiva per rafforzare la competitività del nostro sistema logistico,

creare occupazione e garantire alla Toscana un ruolo centrale nei

traffici del Mediterraneo. Per questo ogni incertezza sui finanziamenti

è inaccettabile.»

Lo dichiarano il consigliere regionale Alessandro Franchi (PD) e gli

onorevoli Emiliano Fossi e Marco Simiani (PD), che sollecitano un

impegno concreto da parte del Governo: «Chiediamo con forza che

l’Esecutivo ripristini il finanziamento dei 300 milioni necessari per i

raccordi ferroviari e stanzi subito tutte le risorse necessarie per

completare la Darsena Europa, in particolare per consolidare la seconda

vasca di colmata e per assicurare il collegamento di tutta l’opera alle

vie di terra, prolungando la FI PI LI e realizzando i binari ferroviari

interni. Senza finanziamenti certi, rischiamo di bloccare una delle

poche vere opportunità di sviluppo strategico per Livorno e per l’intera

Toscana.»

«Finora il Governo, la Regione Toscana, l’Autorità di Sistema Portuale,

le istituzioni locali e gli operatori hanno fatto la loro parte e

intendono continuare a farla. Ma adesso serve un’ulteriore assunzione di

responsabilità a livello nazionale, in linea con l’impegno assunto dal

Ministro Salvini durante la sua recente visita in porto. Se altri porti

italiani possono contare su nuovi investimenti, è indispensabile che

anche Livorno ottenga quanto necessario per non rimanere indietro. Non

chiediamo corsie preferenziali, ma equità e visione.»

«Il Governo – concludono Franchi, Fossi e Simiani – abbandoni ogni

tentennamento e garantisca subito le risorse per la Darsena Europa. È un

progetto che può cambiare il volto dell’economia regionale e rendere più

competitivo l’intero sistema portuale italiano. Rimandare ancora sarebbe

un errore imperdonabile e l’incertezza sui tempi e sulle risorse

rischierebbe di veder allontanare i capitali privati, fondamentali per

il completamento dell’opera e per la gestione futura delle banchine. E

questo sarebbe un danno enorme per Livorno e per tutta la Toscana.»

