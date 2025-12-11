Darsena Europa, PD: “Il Governo stanzi le risorse mancanti. Livorno non può aspettare oltre”
Livorno 11 dicembre 2025 Darsena Europa, PD: “Il Governo stanzi le risorse mancanti. Livorno non può aspettare oltre”
Darsena Europa, Alessandro Franchi, Emiliano Fossi e Marco Simiani (PD):
“Il Governo stanzi le risorse mancanti. Livorno non può aspettare oltre”.
«La Darsena Europa è l’opera strategica più importante per il futuro del
porto di Livorno e dell’intera economia toscana. È un’infrastruttura
decisiva per rafforzare la competitività del nostro sistema logistico,
creare occupazione e garantire alla Toscana un ruolo centrale nei
traffici del Mediterraneo. Per questo ogni incertezza sui finanziamenti
è inaccettabile.»
Lo dichiarano il consigliere regionale Alessandro Franchi (PD) e gli
onorevoli Emiliano Fossi e Marco Simiani (PD), che sollecitano un
impegno concreto da parte del Governo: «Chiediamo con forza che
l’Esecutivo ripristini il finanziamento dei 300 milioni necessari per i
raccordi ferroviari e stanzi subito tutte le risorse necessarie per
completare la Darsena Europa, in particolare per consolidare la seconda
vasca di colmata e per assicurare il collegamento di tutta l’opera alle
vie di terra, prolungando la FI PI LI e realizzando i binari ferroviari
interni. Senza finanziamenti certi, rischiamo di bloccare una delle
poche vere opportunità di sviluppo strategico per Livorno e per l’intera
Toscana.»
«Finora il Governo, la Regione Toscana, l’Autorità di Sistema Portuale,
le istituzioni locali e gli operatori hanno fatto la loro parte e
intendono continuare a farla. Ma adesso serve un’ulteriore assunzione di
responsabilità a livello nazionale, in linea con l’impegno assunto dal
Ministro Salvini durante la sua recente visita in porto. Se altri porti
italiani possono contare su nuovi investimenti, è indispensabile che
anche Livorno ottenga quanto necessario per non rimanere indietro. Non
chiediamo corsie preferenziali, ma equità e visione.»
«Il Governo – concludono Franchi, Fossi e Simiani – abbandoni ogni
tentennamento e garantisca subito le risorse per la Darsena Europa. È un
progetto che può cambiare il volto dell’economia regionale e rendere più
competitivo l’intero sistema portuale italiano. Rimandare ancora sarebbe
un errore imperdonabile e l’incertezza sui tempi e sulle risorse
rischierebbe di veder allontanare i capitali privati, fondamentali per
il completamento dell’opera e per la gestione futura delle banchine. E
questo sarebbe un danno enorme per Livorno e per tutta la Toscana.»