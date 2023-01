Home

Darsena Europa, per Pisa: “Serve documento programmatico. Ferrovia, erosione e Darsena vanno legati assieme”

28 Gennaio 2023

Giovedì 26 gennaio 2023 a Pisa si parla di Darsena Europa

La prima commissione consiliare permanente Assetto e uso del territorio (ambiente, urbanistica, edilizia privata e traffico), lavori pubblici (piano delle opere pubbliche, edilizia pubblica ed urbanizzazione primaria) si è riunita ed ha ascoltato in audizione l’ingegnere Enrico Pribaz

L’ingegnere Enrico Pribaz è il responsabile unico del progetto Darsena Europa ed ha spiegato: gli impatti ambientali; le opere compensative per il litorale pisano; il canale dei Navicelli e gli impatti ambientali

Tra le preoccupazioni della commissione ci sono quelle di Maurizio Nerini (Fdi) presidente della prima commissione consiliare

Per Nerini occorre un accordo programmatico anche con il comune di Pisa, “la Darsena porterà lavoro e questo ben venga ma quante mega navi arriveranno in porto a Livorno? Tutti container che saranno scaricati da ogni mega nave (ne prevedo 14.000 stimandoli molto al ribasso) come saranno trasportati? Se non c’è una ferrovia adeguata c’è il rischio che vadano su gomma. Esistono due linee ferroviarie per spostare le merci negli interporti di Guasticce e Prato ma sono linee pensate soprattutto per il trasporto di passeggeri, queste due realtà insieme difficilmente potranno condividere le stesse linee ferroviarie. E’ per questo che ritengo fondamentale che le opere ferroviarie necessarie al trasporto delle merci siano realizzate prima della Darsena o in contemporanea. In poche parole quando la Darsena sarà funzionante deve avere necessariamente i nuovi collegamenti ferroviari per il trasporto merci funzionanti e pronti all’uso.

Senza un accordo programmatico i va poco lontano, si crei la ferrovia e si blocchi l’erosione. Poi si può ragionare di Darsena Europa ma solo all’interno di un documento programmatico. La ferrovia, l’erosione e la Darsena vanno tutte legate assieme”

L’audizione della prima commissione

