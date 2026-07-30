Home

Cronaca

Darsena Europa, riunita la Cabina di regia: focus su collegamenti infrastrutturali, energia e sviluppo del sistema logistico

Cronaca

30 Luglio 2026

Darsena Europa, riunita la Cabina di regia: focus su collegamenti infrastrutturali, energia e sviluppo del sistema logistico

Livorno 30 luglio 2026

Si è riunita oggi la Cabina di regia della Darsena Europa, coordinata dal Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera e definire le prossime attività necessarie al completamento della principale infrastruttura portuale attualmente in corso di realizzazione nel nostro Paese.

Alla riunione hanno partecipato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Presidente della Regione Toscana, il Sindaco di Livorno, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Direzione Marittima della Toscana, la Direzione Investimenti Infrastrutturali di RFI, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Commissario di ARPAT, dott. Pietro Rubellini, oltre ai rappresentanti delle altre amministrazioni e degli enti componenti la Cabina di regia.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali dossier strategici connessi alla realizzazione della Darsena Europa.

È stato fatto il punto sul collegamento stradale, con la convenzione tra Autorità di Sistema Portuale, Regione Toscana e ANAS, ormai sostanzialmente definita, e sul collegamento ferroviario, per il quale proseguono le interlocuzioni con FS Engineering, finalizzate all’avvio della progettazione della nuova bretella ferroviaria.

Il Prefetto ha inoltre illustrato lo stato della ricognizione tecnico-amministrativa e della due diligence in corso, finalizzate a definire con precisione il quadro progettuale e finanziario dell’opera e il relativo fabbisogno economico.

La Cabina di regia ha quindi affrontato i temi dell’interporto e dello scavalco ferroviario, infrastrutture strategiche per il pieno sviluppo del sistema logistico integrato, nonché le questioni legate all’approvvigionamento energetico, al cold ironing e alla digitalizzazione del porto.

È stata infine condivisa l’opportunità di istituire, sulle materie che richiedono specifici approfondimenti, tavoli ristretti, composti esclusivamente dalle amministrazioni competenti per i singoli temi, con il compito di sviluppare gli approfondimenti tecnici e amministrativi da sottoporre successivamente alla Cabina di regia.

Dichiarazione del Prefetto Giancarlo Dionisi

«La Darsena Europa è un’infrastruttura strategica per Livorno, per la Toscana e per l’intero Paese. Per questo è fondamentale che tutte le istituzioni continuino a lavorare con spirito di collaborazione e responsabilità, concentrando ogni energia sul raggiungimento dell’obiettivo comune. Un’opera di questa portata, destinata a generare importanti ricadute economiche e occupazionali, ha bisogno di unità d’intenti e di un confronto costruttivo: le polemiche non aiutano il territorio e non contribuiscono a realizzare più rapidamente un progetto così importante.»

Dichiarazioni di Sindaco di Livorno Luca Salvetti

“Una cabina di regia utilissima per capire come il lavoro per la realizzazione della Darsena Europa sta procedendo. Chiarezza sulle competenze, MIT disponibile a fare la sua parte per integrare il quadro economico finanziario, convenzione con Anas pronta e si lavora sull’accordo con FS. Inoltre, sono arrivate buone nuove sulla struttura commissariale in poco tempo di nuovo a pieno regime, sull’ok dell’osservatorio ambientale e di Arpat, che arriverà tra settembre e ottobre, e infine sulla conferma ad ora della data del 2030 per la piena operatività della Darsena. Mi sembrano elementi fondamentali che la città e la comunità portuale attendevano”.

Dichiarazione del Presidente Davide Gariglio

“Siamo impegnati a supportare l’attività del Commissario Straordinario, mettendo a disposizione le competenze e le professionalità dell’Autorità di Sistema Portuale. Parallelamente, abbiamo avviato l’istruttoria preliminare per individuare l’operatore che sarà chiamato a gestire operativamente il futuro terminal.”