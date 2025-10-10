Home

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025 Darsena Europa, Salvetti: L’immensa opera che prende forma sorprende anche Salvini

Vedere i progressi della Darsena Europa in questa mattina di metà ottobre mi ha fatto una grande impressione.

L’immensa opera, che tra investimenti pubblici e privati quota quasi un miliardo, prende forma con gli interventi a mare e con il consolidamento a terra.

Di questo si è reso conto anche il Ministro delle Infrastrutture Salvini sorpreso dall’intervento e dalle caratteristiche della realizzazione.

Gli è stato detto chiaramente cosa serve al nostro porto e alla nostra città, ovvero una governance finalmente definita dell’Autorità Portuale, un’accelerazione sul bando per l’individuazione dell’investitore privato e i finanziamenti per i collegamenti stradali e ferroviari necessari.

Di questo dobbiamo trovare conferma non solo a parole adesso che c’è campagna elettorale, ma con i fatti anche dopo questo week end in cui si vota.