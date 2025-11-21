Home

21 Novembre 2025

Livorno, 21 novembre 2025 Darsena Europa, Salvetti: mancano ancora 100milioni, dopo la disponibilità di Salvini ,attendiamo gli atti

Si è tenuta questa in Prefettura la cabina di regia per la realizzazione della Darsena Europa alla quale ha partecipato il sindaco Luca Salvetti. L’esito positivo dell’incontro è rappresentato dalle parole del Sindaco, come leggiamo di seguito:

“La cabina di regia sulla Darsena Europa si è confermata luogo significativo e di concretezza per portare avanti il grande progetto.

Intanto abbiamo avuto due date fondamentali, giugno 2027 per avere 24 ettari di spazi consolidati che possono essere utilizzati, ottobre 2030 data del completamento dell’opera con conseguente inizio delle attività su tutte le banchine e le aree previste dal progetto.

Oltre a questo, è emerso con forza che, per completare il consolidamento delle vasche di colmata e dei collegamenti stradali e ferroviari, mancano ancora dei finanziamenti da quantificare con precisione, ma che si attestano intorno a poco meno di cento milioni di euro.

Ecco, con questa indicazione possiamo far riferimento alla disponibilità dichiarata dal ministro Salvini durante la sua visita in periodo preelettorale, ovvero di sostenere finanziariamente il progetto in tutto ciò che serve per completarlo il prima possibile.

Attendiamo quindi gli atti necessari per garantire l’orizzonte per quanto riguarda i soldi necessari per il completamento.

In ultimo ho esplicitamente chiesto come si intenda andare avanti per ciò che riguarda l’assegnazione futura ai privati che già da tempo hanno manifestato interesse e voglia di investire.

Questo è uno snodo essenziale per far si che la Darsena Europa diventi operativa con un progetto organico e con ritorni economici e occupazionali per lo scalo marittimo e la città”.