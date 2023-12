Home

Darsena Europa, Tenerini (FI): “Mie istanze su infrastrutture recepite dal Governo”

14 Dicembre 2023

Livorno 14 dicembre 2023 – Darsena Europa, Tenerini (FI): “Mie istanze su infrastrutture recepite dal Governo”

“Il via libera alla Darsena europea nel porto di Livorno recepisce le istanze espresse in un dossier sulle infrastrutture prioritarie per la città che ho presentato nei mesi scorsi.

Accolgo quindi con piena soddisfazione la valutazione favorevole della Commissione Via Vas del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che ha voluto dare riscontro positivo alla nostra richiesta.

La Darsena europea è un’opera fondamentale per il territorio, che farà da volano per il porto e per lo sviluppo”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Coordinatrice di Forza Italia in provincia di Livorno.

“Come ho segnalato nel dossier – aggiunge – il via libera del MASE guidato dal Ministro Pichetto Fratin era indispensabile per la realizzazione di questa infrastruttura.

Avevo garantito il massimo impegno sullo sblocco della Darsena europea, visto il suo ruolo di primaria importanza per il rilancio della costa, per questo ho portato avanti un confronto costante con il Ministero dell’Ambiente che ha dato i suoi frutti.

Con i passi in avanti compiuti anche per la realizzazione della Tirrenica stiamo portando a casa risultati importanti a favore delle infrastrutture toscane, essenziali per rafforzare la nostra competitività e il nostro tessuto economico”, conclude Tenerini.

