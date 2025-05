Home

Cronaca

Darsena Europa: via libera intesa per realizzazione, Giani: “Svolta decisiva”

Cronaca

6 Maggio 2025

Darsena Europa: via libera intesa per realizzazione, Giani: “Svolta decisiva”

Livorno 6 maggio 2025 Darsena Europa: via libera intesa per realizzazione, Giani: “Svolta decisiva”

Svolta positiva per la Darsena Europa nel porto di Livorno. Con l’intesa fra Regione e Commissario straordinario approvata ieri dalla Giunta di palazzo Strozzi Sacrati di fatto possono iniziare i lavori per la nuova banchina.

L’ articolata delibera è stata illustrata questa mattina dal presidente Giani nel corso di una conferenza stampa in cui sono state presentate anche le altre decisioni assunte ieri dalla Giunta della Toscana.

Nel dettaglio l’atto sulla Piattaforma Europa sancisce l’accordo con il Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel Porto di Livorno, Luciano Guerrieri, e dà attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, per la realizzazione delle opere marittime e dei dragaggi previsti nella prima fase del progetto.

L’approvazione della delibera rappresenta un passaggio decisivo, in quanto consente al Commissario straordinario, d’intesa con la Regione, di procedere con l’approvazione dei progetti, con valore sostitutivo di ogni altra autorizzazione o parere necessario, ad eccezione di quelli in materia ambientale e paesaggistica.

La Regione Toscana da parte sua conferma il proprio impegno concreto attraverso la legge regionale 44/2022, che prevede un contributo straordinario in conto capitale fino a 200 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Giani spiega:

“La Darsena Europa è pronta a diventare realtà faremo di Livorno un porto sempre più moderno, competitivo e al centro degli scambi marittimi del Mediterraneo. E’ un progetto strategico che rafforza il ruolo del porto di Livorno nello scenario internazionale.

Con l’adozione della delibera che approva l’intero iter procedurale – ha spiegato Giani- dalle espressioni dei pareri tecnici alle prescrizioni –possono finalmente partire i lavori”. Il presidente ha sottolineato che “questo traguardo è frutto di un impegno corale: i 200 milioni di euro stanziati dalla Regione, le risorse statali, i fondi mobilitati dall’Autorità Portuale e l’imminente apporto dei soggetti privati individuati tramite manifestazione di interesse, che completeranno la banchina tramite project financing. Un mix di investimenti pubblici e privati che renderà la Darsena Europa un’infrastruttura all’avanguardia e un volano di crescita per tutto il territorio.

Giani ha poi ringraziato Luciano Guerrieri, per l’eccellente operato che ha permesso di giungere a questo punto, rappresentando un contributo determinante per l’avvio del progetto. “Ringrazio inoltre la Giunta e il Consiglio, con un particolare plauso al consigliere Francesco Gazzetti – ha detto ancora il presidente- per l’attenzione e la dedizione dimostrate in ogni fase di questo percorso”

Il progetto della Piattaforma Europa rappresenta un’opera infrastrutturale strategica per il potenziamento del sistema portuale toscano e nazionale, e si inserisce tra gli interventi caratterizzati da elevata complessità tecnica, rilevanza socio-economica e impatto territoriale, per i quali è prevista la nomina di un Commissario Straordinario.

A seguito della conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale statale (VIA), con decreto n. 81 dell’11 marzo 2024, è stata autorizzata l’immersione in mare dei sedimenti dragati nei siti previsti dal progetto. L’intesa regionale è stata elaborata a seguito di un ampio lavoro istruttorio, che ha coinvolto i settori competenti della Regione e il Comune di Livorno. Essa rappresenta un atto di forte collaborazione istituzionale volto a garantire la realizzazione di un’opera chiave per lo sviluppo logistico, economico e occupazionale della Toscana.

Darsena Europa: via libera intesa per realizzazione, Giani: “Svolta decisiva”