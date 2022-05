Home

Cronaca

3 Maggio 2022

Darsena Toscana, auto si schianta contro un Tir (Foto)

Livorno 3 maggio 2022

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono stati chiamati ad intervenire per un incidente nella zona della Darsena Toscana

Intorno alle ore 13.15 un’auto si è schiantata contro un Tir, il conducente della vettura è stato affidato alle cure dei volontari della Misericordia di Livorno.

Il paziente è stato trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma alla testa

Al momento ancora da chiarire la dinamica dell’incidente

