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Darsena Vecchia e Nuova, Gariglio: “Lavori quasi conclusi, entro il 21 giugno l’inaugurazione”

Aree pubbliche

20 Maggio 2026

Darsena Vecchia e Nuova, Gariglio: “Lavori quasi conclusi, entro il 21 giugno l’inaugurazione”

Livorno 20 maggio 2026 Darsena Vecchia e Nuova, Gariglio: “Lavori quasi conclusi, entro il 21 giugno l’inaugurazione”

Procedono verso la conclusione gli interventi di riqualificazione alla Darsena Vecchia e alla Darsena Nuova di Livorno. A fare il punto è il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio.

«I lavori sulla Darsena Vecchia e sulla Darsena Nuova stanno procedendo alacremente», ha dichiarato Gariglio, indicando anche una possibile data per la conclusione degli interventi. «Credo che verso il 21 giugno sarà tutto finito e inaugurato».

Secondo il presidente dell’AdSP, il progetto rappresenta un intervento importante soprattutto dal punto di vista funzionale e operativo. «È un bellissimo lavoro per la riqualificazione, soprattutto funzionale a far sì che i pescatori possano svolgere le loro attività in piena libertà senza occupare il sedime del marciapiede e senza andare sulla strada».

Tra gli interventi realizzati anche opere legate all’efficientamento energetico. «C’è stata una valorizzazione dal punto di vista energetico perché abbiamo messo pannelli fotovoltaici per rendere autonomo il sito».

Gariglio ha poi evidenziato il lavoro di riordino e riqualificazione complessiva dell’area portuale. «Una pulitura complessiva dell’area e anche un arredo urbano importante».

L’intervento punta dunque a migliorare sia le condizioni operative per il comparto della pesca sia il decoro urbano di una delle aree storiche del porto cittadino.