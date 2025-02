Home

Darwin Day 2025 a Livorno: “Chi ha ucciso i Neandertaliani?” al Caffè della Scienza

11 Febbraio 2025

Livorno 11 febbraio 2025 Darwin Day 2025 a Livorno: “Chi ha ucciso i Neandertaliani?” al Caffè della Scienza

In occasione del Darwin Day 2025, il Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” di Livorno propone un affascinante incontro dal titolo “Chi ha ucciso i Neandertaliani?”, un viaggio alla scoperta delle cause dell’estinzione di questa specie umana. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 febbraio alle ore 18:00 presso il Circolo ARCI di San Jacopo, in via S. Jacopo in Acquaviva 86.

L’evento vedrà la partecipazione di tre relatori di spicco nel panorama scientifico:

Emiliano Carnieri , presidente del Caffè della Scienza di Livorno;

, presidente del Caffè della Scienza di Livorno; Giandonato Tartarelli , esperto della Scuola Normale Superiore di Pisa;

, esperto della Scuola Normale Superiore di Pisa; Michelangelo Bisconti, paleoantropologo del Museo di Storia Naturale di San Diego.

Durante l’incontro, verrà analizzata la complessa storia evolutiva dell’Homo neanderthalensis, una specie che ha vissuto in Europa e Asia per oltre 200.000 anni. Adattatasi a condizioni climatiche estreme e caratterizzata da una morfologia specializzata, questa popolazione ha superato crisi ambientali significative, incrociandosi anche con altre specie umane, tra cui l’Homo sapiens.

Tra i 40.000 e i 30.000 anni fa, però, i Neandertaliani scomparvero progressivamente, lasciando dietro di sé tracce di cultura materiale, resti fossili e una porzione del loro DNA ancora presente nel nostro patrimonio genetico. Comprendere le ragioni di questa estinzione rappresenta una delle sfide più affascinanti della paleoantropologia.

L’iniziativa offrirà un’occasione unica per approfondire il dibattito su questo mistero evolutivo, in un appuntamento che unisce scienza e divulgazione per celebrare il pensiero evoluzionistico di Charles Darwin. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di scienza e storia dell’umanità.