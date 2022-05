Home

30 Aprile 2022

Davanti a 4000 persone, la Pielle lotta ma il derby va alla Libertas

Livorno, 30 aprile 2022

Fieri di quello che abbiamo costruito! Di una cornice che di pubblico (da 4000 persone, carta canta…) che il Modigliani Forum non vedeva dal 2006, di una squadra che non ha mai mollato e che non mollerà nemmeno da qua all’8 maggio: la UNICUSANO PIELLE LIVORNO si arrende nel terzo derby stagionale alla Libertas 1947, dopo aver vinto i primi due, al termine di una gara non giocata benissimo e che la Maurelli Group ha vinto sul filo dei nervi. Grida vendetta il canestro non convalidato (e clamorosamente valido) a Giovanni Lenti a 1’50 dalla fine sul punteggio di 64-66, in attesa di un finale convulso che ha premiato gli uomini di coach Andreazza. Per la Pielle, tuttavia, niente è perduto, anzi: il recupero con Pavia (mercoledì 4 maggio ore 18:00) potrebbe rimescolare le carte, dato che in caso di vittoria la Pielle agguanterebbe nuovamente i cugini, con il vantaggio degli scontri diretti. Se la Unicusano, viceversa, dovesse perdere tutto si deciderà all’ultima giornata. E attenzione, perché pure Varese battendo Omegna è tornata in corsa per un posto ai playoff. Staremo a vedere. E nel frattempo testa, cuore e orgoglio. Fieri di quello che abbiamo costruito!

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Maurelli Goup Libertas 1947: –

UNICUSANO: Fin 2, Iardella 8, Tempestini 4, Lemmi 12, Lenti 11, Paoli ne, Di Sacco ne, Simonetti ne, Salvadori 5, Campori 10, Drocker 15. All. Da Prato.

MAURELLI GROUP: Ugolini 2, Forti 5, Ricci 20, Toniato 13, Kuuba, Onojaife, Geromin, Morgillo 11, Casella 10, Mancini, Bechi 9, Mazzantini ne. All. Andreazza.

Arbitri: Gallo di Monselice e Secchieri di Venezia

Parziali: 20-22, 17-15, 17-16, 13-17

