Davanti allo scheletro dell’Istituto Calafati la prima iniziativa di Azione Studentesca (Video)

5 Luglio 2025

Livorno 5 luglio 2025 Davanti allo scheletro dell’Istituto Calafati la prima iniziativa di Azione Studentesca

Prima iniziativa di Azione Studentesca Livorno, organizzata dal Presidente provinciale Elvis Cosimi, con il supporto del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Alessandro Palumbo.

I militanti di Azione Studentesca hanno esposto uno striscione di fronte al complesso Calafati che ormai da un decennio è inutilizzato per gli importanti lavori di messa a norma dei quali necessita.

“SCARPELLINI RIMANDATA A SETTEMBRE”, questo è il titolo dello striscione che Cosimi presenta; ”La Presidente della Provincia si lamenta continuamente della mancanza di fondi per l’edilizia scolastica, nonostante sia stato proprio il suo partito a smantellare le province nel 2014.

E solo adesso, dall’opposizione a Roma, il Partito Democratico, si rende conto del grave errore che ha commesso, e che il Governo, ancora una volta, sta cercando di porre rimedio, con fatica, trovando le risorse per ripristinarle come erano prima.

Tuttavia, il complesso di Calafati ha visto stanziati oltre 3.000.000 di Euro di fondi PNRR per ridarlo in dotazione alle scuole superiori livornesi. Soldi che, purtroppo, per totale incapacità amministrativa, sembra non vengano spesi al meglio.

Di fatti, come si vede dall’esterno, i lavori da tempo sembrano non procedere. Come mai?

Per questo, al termine dell’anno scolastico, noi diciamo che la Presidente Scarpellini è rimandata a settembre”.

Presente all’iniziativa anche il Presidente Nazionale di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio, arrivato da Viterbo per sostenere la nascita della nuova realtà studentesca livornese.