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Cronaca

Davide Biagini premiato per la migliore colonna sonora alla XV Giornata del Cinema

Cronaca

24 Luglio 2026

Davide Biagini premiato per la migliore colonna sonora alla XV Giornata del Cinema

Livorno 24 luglio 2026 Davide Biagini premiato per la migliore colonna sonora alla XV Giornata del Cinema

Lo studente del Conservatorio Statale “Pietro Mascagni” di Livorno ha ricevuto il riconoscimento per la musica composta per il cortometraggio La Corte dei peccati. Il premio è stato assegnato da una giuria di 233 persone durante la rassegna cinematografica di Lucca.

Un importante riconoscimento per il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno arriva dalla XV Giornata del Cinema, svoltasi nel mese di giugno al Cinema Moderno di Lucca. Lo studente Davide Biagini è stato infatti premiato con il riconoscimento per la Migliore colonna sonora dell’edizione 2026.

Biagini, iscritto al primo anno del Triennio accademico a tempo parziale di Composizione nella classe del maestro Fabio De Sanctis De Benedictis, si è distinto grazie a “La maledizione delle fragole”, la colonna sonora realizzata per il cortometraggio “La Corte dei peccati”, nato dalla collaborazione tra Accademia Cinema Toscana e Accademia Recitazione Toscana.

Il premio è stato assegnato al termine della rassegna dedicata ai cortometraggi, durante la quale una giuria composta da 233 persone ha valutato le opere in concorso, decretando la composizione di Davide Biagini come la migliore colonna sonora dell’edizione 2026.

Per il giovane compositore si tratta di un traguardo significativo, che premia il talento e il percorso artistico intrapreso all’interno del Conservatorio Mascagni. Un riconoscimento che rappresenta anche una conferma della qualità della formazione offerta dall’istituto livornese, dove lo studio accademico si affianca a esperienze concrete nel mondo della produzione artistica e audiovisiva, favorendo il dialogo tra musica e cinema.

Il successo ottenuto a Lucca testimonia come il percorso formativo del Conservatorio continui a valorizzare giovani musicisti e compositori, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con progetti professionali e di distinguersi anche in contesti competitivi di rilievo.