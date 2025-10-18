Home

Dazi Usa: export agroalimentare giù del 22%, persi 126 milioni in un mese. L’allarme di Cia

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025

Il Made in Italy agroalimentare perde terreno sotto la pressione dei dazi Usa: ad agosto le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono crollate del 22% rispetto allo stesso mese del 2024, con una perdita di 126 milioni di euro in soli trenta giorni. A lanciare l’alert è l’Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani che ha analizzato i dati diffusi dall’Istat.

Appare chiaro un trend negativo che va consolidandosi. Da aprile, infatti, le vendite oltreoceano sono in calo per il terzo mese consecutivo, dopo anni di crescita costante. Tra giugno e agosto le perdite superano già i 210 milioni di euro.

Ma questo rallentamento si riflette anche sull’andamento complessivo del 2025. Nei primi otto mesi, la crescita annua dell’export agroalimentare tricolore verso gli Usa si è di fatto azzerata, contro l’incremento del 19% registrato nello stesso periodo del 2024. In termini assoluti, questo vuol dire che, mentre tra gennaio e agosto 2024 l’aumento tendenziale delle esportazioni era stato di 802 milioni di euro, nello stesso periodo del 2025 è stato solo di 1 milione di euro. Numeri che parlano chiaro.

“I dazi Usa, uniti al cambio euro/dollaro sfavorevole, stanno colpendo il nostro export di qualità, mettendo in difficoltà migliaia di imprese agroalimentari- dice Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria- bisogna muoversi con tempestività e determinazione e agire con prontezza per salvaguardare anni di lavoro costruito sul mercato americano”.