Ddl sul genere, La Lega sconfessa Manfredi Potenti

23 Luglio 2024

"Iniziativa personale che non rappresenta la linea del partito". Dubbi anche sull'effettiva percezione delle esigenze del territorio

Lega Spaccata: Il Ddl uso del femminile di Potenti fa infuriare il partito. Il senatore costretto a ritirare la proposta di legge.

La proposta di legge del senatore leghista Manfredi Potenti, che mira(va) a vietare l’uso del femminile negli atti pubblici e avrebbe previsto una multa fino a 5.000 euro per i trasgressori, ha scatenato una tempesta politica. Mentre le reazioni negative aumentavano, i vertici della Lega si sono affrettati a prendere le distanze dall’iniziativa, sconfessando Potenti; il quale ieri ha poi fatto un passo indietro sulla sua iniziativa. Si tratta del secondo episodio negativo dopo il caso Gasparri.

Una Proposta Controversa

Il disegno di legge, presentato da Potenti, ha sollevato critiche non solo dall’opposizione ma anche all’interno dello stesso partito. Secondo quanto riportato da AdnKronos, fonti ufficiali della Lega hanno chiarito che la proposta è un’iniziativa personale del senatore e non riflette la linea ufficiale del partito. “I vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, non condividono quanto riportato nel Ddl Potenti. Il testo non rispecchia in alcun modo la linea della Lega, che ne ha già chiesto il ritiro immediato,” si legge nella dichiarazione.

La Lega Prende le Distanze

La precisazione dei vertici del partito arriva in un momento critico, con la Lega che cerca di gestire le ripercussioni politiche della proposta di Potenti. Questo tentativo di distanziarsi suggerisce un disaccordo interno significativo e una mancanza di coordinamento su questioni legislative chiave. La scelta di Potenti di presentare una proposta così controversa senza il supporto del partito mette in luce le tensioni interne e solleva domande sulla coesione e la strategia politica della Lega.

La Debolezza della Lega a Livorno. Il partito ha veramente il polso del territorio?

Questo episodio mette ulteriormente in evidenza il fallimento politico della Lega a Livorno; partito del quale Potenti è l’esponente più importante, aldilà delle gerarchie formali del partito.

Alle recenti elezioni amministrative, il partito ha subito pesanti sconfitte, dimostrando una perdita di consensi e di credibilità tra gli elettori locali. La proposta di Potenti non fa altro che aggravare la situazione, evidenziando una mancanza di connessione con le reali preoccupazioni del territorio.

Il senatore livornese, anziché concentrarsi su problemi concreti e urgenti della comunità; ha preferito dedicarsi a una proposta di legge che non solo è stata rifiutata dal suo stesso partito, ma che ha anche scatenato una tempesta mediatica. Questo episodio rivela una preoccupante mancanza di strategia e coerenza nella rappresentanza politica della Lega a Livorno.

La reazione dei vertici della Lega, che hanno prontamente preso le distanze dall’iniziativa di Potenti, mette in luce le fratture interne e la mancanza di coordinamento del partito.

La richiesta di ritiro immediato del disegno di legge, alla quale Potenti poi suo malgrado si è dovuto piegare, dimostra quanto questa proposta sia stata percepita come dannosa e divisiva. Tuttavia, il danno all’immagine del partito è già stato fatto, e recuperare la fiducia degli elettori sarà una sfida ardua.

Le conseguenze politiche di questo episodio potrebbero essere significative per la Lega a Livorno. La percezione di un partito diviso e disorganizzato, incapace di rappresentare efficacemente le esigenze del territorio, potrebbe ulteriormente allontanare gli elettori. Inoltre, il fatto che un senatore locale presenti disegni di legge che non rispettano la linea del partito mette in discussione la competenza e la leadership dei rappresentanti locali della Lega.

