28 Ottobre 2021

DDL Zan: “E’ comodo scaricare la colpa sui renziani, guardare anche a compattezza PD e M5S”

Il commento di Italia Viva Livorno

Livorno 28 ottobre 2021

Le riflessioni del coordinamento di Italia Viva Livorno, in riferimento al DDL Zan commenta.

“Ancora una volta, una ricostruzione strumentale, che scatena una campagna di intolleranza nei confronti di Italia Viva.

Troppo facile ed assolutorio sparare su Renzi, dopo mesi nei quali è stato segnalato il rischio di un voto che non corrispondesse ai numeri degli schieramenti.

Italia Viva ha sempre sostenuto questo provvedimento.

In prima lettura alla Camera ha convintamente votato a favore, impegnandosi a spiegare che al Senato senza modifiche condivise il DDL non avrebbe avuto il via libera.

Troppo comodo oggi scaricare sui renziani, accusati di voler far fallire la strategia di Letta e di fare le prove generali con il Centro Destra, in vista della elezioni del Presidente della Repubblica.

I numeri dicono che i soli esponenti di Italia Viva, non possono giustificare lo scarto di 23 voti.

Forse sarebbe il caso di guardare quanto fosse compatto il PD sulla linea di Letta, ed il M5S non volesse dare segnali alla leadership di Conte.

Sul terreno locale, leggiamo interventi dal tono professorale, sul valore dei diritti, abbandonato da Italia Viva.

Se guardiamo al Governo Renzi, parlano per noi, tutti quei provvedimenti che in questo settore, abbiamo avuto il coraggio di prendere.

In sede locale, la storia di molti di noi, racconta di un impegno sistematico sul terreno dei diritti, dell’immigrazione e dei diritti di ogni tipo di minoranza.

Se poi qualcuno ci vuole spingere al di fuori del Centro Sinistra, perché poniamo il tema di un superamento delle rendite di posizione politiche, invitiamo a farlo a viso aperto, in un dibattito pubblico, vediamo lì , che cosa chiede la società per il futuro e che cosa siamo in grado di proporre.

