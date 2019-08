De Falco: “Approvazione decreto sicurezza bis e fine politica del Movimento 5 Stelle”

Cronaca

5 agosto 2019

Livorno – L’onorevole Gregorio De Falco: esprme il suo giudizio politico sul destino dei 5 stelle al governo “L’approvazione del decreto “sicurezza bis”, misura bandiera dei leghisti, decreterà la fine politica del Movimento 5 Stelle.

Il Movimento è nato sulla base di valori etici nobili ed universali, quali quel “nessuno deve rimanere indietro”, che esprimeva umanità, solidarietà e rispetto per l’uomo, considerato fine di ogni cosa.

Il Movimento si sarebbe dovuto opporre con tutte le proprie forze a misure così vergognose, che “criminalizzano” il soccorso in mare, che rendono la vita umana non più un bene da proteggere e preservare, ma un privilegio.

Non si parla qui di accoglienza, sia chiaro, ma di soccorso della vita, ovvero il gesto che tutti vorremmo fosse compiuto nei nostri confronti qualora noi stessi o i nostri cari ci trovassimo in analoga situazione di pericolo.

È davvero difficile immaginare una normativa più incivile di questo decreto e ciascun senatore del Movimento dovrebbe riuscire a trovare nella propria coscienza il coraggio della dignità per opporsi con un chiaro voto contrario.

Non c’è più lo spazio politico per un garbato dissenso e non ce n’è più il tempo: l’ebrezza del potere sta diventando incontenibile e tende a far divenire irrilevante ogni possibilità di erigere un argine”.