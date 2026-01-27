Home

De Gregori celebra i 50 anni di “Rimmel”: concerto sold-out al The Cage di Livorno

27 Gennaio 2026

De Gregori celebra i 50 anni di “Rimmel”: concerto sold-out al The Cage di Livorno

Livorno si prepara a una serata di grande musica e memoria collettiva. Mercoledì 28 gennaio, Francesco De Gregori farà tappa al The Cage per celebrare i cinquant’anni di Rimmel, il suo quarto album in studio pubblicato nel 1975 e diventato una pietra miliare della canzone italiana.

Il concerto, con inizio alle ore 21, rientra nel tour Rimmel 2025, già sold-out da oltre un anno, a conferma dell’amore immutato del pubblico per uno dei dischi più iconici della musica d’autore. Rimmel ha attraversato generazioni grazie a brani entrati nell’immaginario collettivo come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel, canzoni che raccontano piccole storie capaci di restare impresse nel tempo.

La tappa livornese offrirà un’occasione speciale: vivere queste emozioni in un contesto intimo, quello di un club, dove la distanza tra artista e pubblico si annulla e la musica diventa incontro diretto. Un viaggio che De Gregori porta avanti alternando teatri, palazzetti e spazi raccolti, mantenendo sempre viva la forza narrativa e poetica del suo repertorio.