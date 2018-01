De Peppo al posto di Solimano. Nogarin nomina il garante dei detenuti

Nogarin: “ho deciso di nominare Giovanni De Peppo nuovo Garante per i diritti dei detenuti dell’area livornese. Manca solo l’atto ufficiale, che provvederò a firmare tra stasera e domani, ma la decisione è presa.

De Peppo, ex assistente sociale con una lunga esperienza all’interno degli istituti di prevenzione e pena, prenderà il posto per i prossimi 5 anni di Marco Solimano, cui va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto.

Da tempo questa amministrazione sta concentrando i propri sforzi per migliorare le condizioni di vita nelle carceri livornesi e questa nomina si inserisce perfettamente in questo percorso.

I problemi delle Sughere li conosciamo bene e altrettanto quelli del penitenziario della Gorgona. Situazioni che impongono un intervento deciso e risolutivo.

Per questo nei mesi scorsi ho personalmente incontrato sia il Guardasigilli Andrea Orlando, che il neo responsabile del Dipartimento penitenziario della Toscana, Antonio Fullone, che mi hanno assicurato che presto le criticità di queste due strutture verranno risolte.

Il compito del nuovo Garante sarà anche quello di controllare che tutto questo percorso vada a conclusione nei tempi più brevi possibili. Nel rispetto dei diritti della popolazione carceraria e delle decine di operatori della sicurezza che ogni giorno lavorano nei penitenziari livornesi.”