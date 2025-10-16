Dear Palestine, sabato 25 ottobre inaugurazione mostra fotografica e presentazione libro

Home

Dear Palestine è un libro fotografico che racconta, come un diario di viaggio, una terra difficile, tanto amata e tanto contesa.

Roberta Micagli, autrice del libro, attraverso le oltre 160 fotografie, scandisce le meraviglie e le contraddizioni della “Terra Santa” e dei popoli che la vivono quotidianamente, con tutte le difficoltà, le paure, le problematiche.

Roberta Micagli ha vissuto in Palestina dal 2016 al 2019, pertanto le immagini non riflettono le condizioni attuali della Palestina di oggi, anche se il viaggio fotografico, come in un piano sequenza cinematografico, ci mostra attraverso gli sguardi delle persone, la varietà dei loro volti e le molteplici tradizioni che custodiscono.

Il viaggio di Roberta Micagli ci porta nella città Santa, Gerusalemme, nell’intimità di Betlemme e della Sua Basilica della Natività, nell’antica città di Gerico che secondo gli archeologi avrebbe più di 10.000 anni.

Le foto ed il libro ci guidano attraverso il deserto delle Tentazioni e lungo il fiume Giordano, nella città di Hebron – Al Khalil, delle tombe dei patriarchi, nelle tende dei beduini. Un viaggio fotografico che ci porta davanti al muro della vergogna ed ai suoi murales, nei campi profughi palestinesi, nei check point che dividono zone e popolazioni ,la tensione, l’insicurezza, la paura che si percepisce negli occhi di chi abita questa terra .Un viaggio durato anni che ci regala una bellissima mostra di esposizione di foto, un video ed un libro, insieme ai sorrisi dei bambini palestinesi che ancora credono nei giochi anche con un pallone di stracci.

La mostra fotografica sarà presentata dalla stessa autrice Roberta Micagli, dalla presidente dell’Associazione Culturale Livorno Palestina Mariella Valenti, dal Presidente dell’Associazione Liguria Palestina, Karim Hamarneh

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 17:00 presso la biblioteca Bottini dell’Olio, piazza del Luogo Pio 15, Livorno

