Home

Sport

Basket

Debutto casalingo in campionato per l’Us Livorno Basket

Basket

7 Ottobre 2022

Debutto casalingo in campionato per l’Us Livorno Basket

Livorno 7 ottobre 2022

Sabato (PalaCosmelli, 18.15) c’è il debutto casalingo per il Brusa Us Livorno Basket, nel campionato di serie C Silver.

Dopo la preziosa vittoria sul campo del Galli San Giovanni Valdarno all’esordio, per i ragazzi di Mori arriva a Livorno l’ostacolo Audax Carrara, sconfitta invece alla prima sul proprio terreno dal Fides Montevarchi.

Una sfida che sa di rivincita e che gli amaranto proveranno a superare, per inaugurare una potenziale striscia positiva.

Così introduce il match Raffaele Fiore, protagonista di una gran prova la settimana scorsa in Valdarno.

«Andiamo ad affrontare una squadra che ci siamo ritrovati anche nei play out della stagione scorsa. Più che mai dovremo rimboccarci le maniche: non sarà una partita semplice, ma vogliamo riscattare l’epilogo dell’ultima citata circostanza.

La squadra sta bene, sta lavorando intensamente e duramente nelle ultime settimane, ci stiamo concentrando su attacco e difesa.

Ci sono ancora delle cose da limare, ma fanno parte del lavoro che ogni giorno facciamo in palestra e siamo tenuti ad eliminarle e farle diventare dei pro a nostro favore.

Ci alleniamo bene grazie allo staff e al coach che ci stanno spronando ogni giorno a fare sempre meglio e a superare gli obiettivi che ci siamo posti.

Personalmente sto bene, vengo da un gran bella partita, devo quindi mantenere le aspettative che mi sono creato, e sono pronto a dare il 100% per la squadra a buttarmi su ogni pallone pur di portare a casa la vittoria. Sarò a servizio dei miei compagni, qualunque cosa ci sia da fare.

Scenderemo in campo con la voglia e la consapevolezza delle nostre doti e capacità. Faremo di tutto per vincere: sarà la prima stagionale all’interno del nostro PalaCosmelli, e ne approfitto per invitare alla partita tutti i sostenitori, perché ci divertiremo».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin