7 Ottobre 2024

Debutto vincente per il Jolly Acli

Livorno 7 ottobre 2024 – Debutto vincente per il Jolly Acli

Un debutto coi fiocchi, quello del Jolly Acli Basket Livorno, che, alla sua prima in serie A2 dopo qualche anno, trova le energie fisiche e soprattutto mentali per espugnare un campo complicato come quello del Moncalieri Basket (57-62). La squadra di Walter Angiolini (espulso per doppio tecnico, per la prima volta in carriera) ha subito inizialmente la supremazia territoriale delle “lunette”, ma, nel contempo, ha saputo tener duro, mantenendo saldo il timone della nave, anche quando Sammartino e compagne estendevano il vantaggio a fino ai 5 punti. L’esperienza di Miccio, l’estro di Georgieva, la quantità di Okodugha, e il contributo delle altre, uscivano dunque alla distanza, nei minuti finali: così prima arrivava il pareggio (54-54 a 1’40” dalla fine) e poi quei colpi vincenti, decisivi per ottenere i due punti in classifica.

Le parole di coach Walter Angiolini:

«Una partita bruttina, con tanti errori, tanto nervosismo, complice anche l’emozione dell’esordio, per cui abbiamo sbagliato cose che solitamente non sbagliamo. Dispiace perché ho avuto un doppio tecnico che preferisco non commentare. L’importante è che le ragazze abbiano trovato le chiavi per risolvere una partita davvero complessa. Complimenti a loro, così come a Tommaso Pio che mi ha sostituito in maniera super. Una vittoria importante che ci consente di stare sereni e lavorare al meglio in palestra. Ci tenevo a sottolineare l’importante di tutte le giocatrici, anche delle meno utilizzate. Ognuna, nei minuti in cui ha giocato, ha dato qualcosa di importante, Arecco, Sassetti, Evangelista. Questo è quello che chiedo: tutte devono farsi trovare pronte in ogni momento».

Il tabellino:

Jolly Acli Livorno: Wojtala 8, Visone 7, Ceccarini 5, Preziosi ne, Sassetti 3, Georgieva 10, Orsini 5, Miccio 10, Botteghi ne, Okodugha 12, Evangelista, Arecco 2. All. Angiolini. Ass. Pio.

